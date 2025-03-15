إصابة 11 عاملًا في حادث مروع على الطريق الدائري الإقليمي

أصيب 11 عاملا في حادث تصادم مروع إثر انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق الدائرى الإقليمى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث الطريق الإقليمي اليوم

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الإقليمى قبل بوقوع حادث مروي ووجود مصابين، وانتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين إنقلاب سيارة ربع نقل يقل عمال مما أسفر عن إصابة 11 عاملًا، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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