أخبار مصر اليوم: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة.. السكك الحديدية تطرح تذاكر قطارات عيد الفطر.. شيخ الأزهر يحذر من اغترار الإنسان بعطاء الخالق

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.



وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية بدء انخفاض درجات الحرارة من 4:5 درجات مئوية على كافة الأنحاء يوم الأربعاء المقبل، ويصاحب ذلك نشاط للرياح وأمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

تطرح الهيئة القومية للسكك الحديدية غدا الأحد، تذاكر أول أيام عيد الفطر المبارك وسط إجراءات مشددة لمنع التلاعب بالتذاكر وبيعها بالسوق السوداء.

انتهت الهيئة القومية للسكك الحديد، من تفريغ بيانات حادث قطار الإسماعيلية والذى وقع منذ يومين.

عقب جولته بأرجاء وكالة الفضاء المصرية، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العاشر لمجلس إدارة الوكالة، بمقرها بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستاذ الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والدكتورة جينا الفقي، رئيسة أكاديمية البحث العلمي، والسادة ممثلي الوزارات والجهات الأعضاء في المجلس.

تناول فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال حديثه اليوم بالحلقة الخامسة عشرة من برنامج «الإمام الطيب»، شرحًا مفصَّلًا لاسم الله "الكريم"، مؤكدًا أنه من الأسماء الحسنى التي نُصَّ عليها في القرآن الكريم والسنة النبوية، وأجمع عليها المسلمون.

أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، عن سعادتها بالمشاركة في حفل الإفطار الرمضاني الذى نظمه أهالي منطقة المطرية.

أكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، أن حفل الإفطار الرمضاني الذي نظمه أهالي منطقة المطرية يجسد معاني التكافل والتراحم بين أبناء الوطن، ويعبر عن الروح الأصيلة للإنسان المصري، في جو مفعم بالأمان والتلاحم والفرحة، والتعاون، مشيدًا بروح التعاون بين الأهالي في تنظيم هذا الحدث السنوي الذي يؤكد القيم الأصيلة للمجتمع.

نشر معهد تيودر بلهارس، إنفو عن فوائد الصيام الصحية، وذلك في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لنشر التوعية الصحية خلال شهر رمضان المبارك، من خلال إنفوجرافات سلسلة "صوموا تصحوا"، التي تهدف إلى تسليط الضوء على الفوائد الصحية العديدة للصيام، بالتعاون مع معهد تيودور بلهارس للأبحاث.

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