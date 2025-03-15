السكك الحديدية تفرغ الصندوق الأسود لقطار الإسماعيلية لتحديد سبب حادث التصادم مع ميني باص

انتهت الهيئة القومية للسكك الحديد، من تفريغ بيانات حادث قطار الإسماعيلية والذى وقع منذ يومين.

وبحسب التقرير النهائى فإن قائد القطار كان يسير وفقا للسرعة المقررة، وأنه كان ملتزما بكافة تعليمات التشغيل.

وأكد التقرير الذي سيتم تسليمه للجهات المختصة أن الحادث برمته فردى بسبب سلوك قائد السيارة الميني باص التى اقتحمت شريط السكك الحديد وقت مرور القطار من مكان غير معد للمرور.

وسبق ووجه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بضرورة تقديم كافة أوجه الدعم لأسر المتوفين والمصابين في حادث قطار القنطرة، مع تكثيف الجهود لكشف أسباب الحادث وملابساته.



أسماء المصابين في حادث قطار الإسماعيلية:

أسيل وائل محيسن

روفان عبد العال

محمد موسى

ريماس

أحمد شكري

مكة حمادة

محمد حمدي

أحمد محمد السيد

يوسف إسماعيل

أحمد عوض عبد الغني



تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها، حيث يتم الاستماع إلى المصابين وشهود العيان، بالإضافة إلى سائق القطار المنكوب وعامل المزلقان، للوقوف على ملابسات الحادث.

وكانت منطقة جلبانة بالقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية شهدت منذ قليل حادث تصادم قطار 293 وسيارة ميني باص محملة بالأطفال وأسفر حادث قطار الإسماعيلية عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 12 آخرين، بينهم طفل في العناية المركزة.

قام الوزير بمخاطبة وزارة التنمية المحلية لسرعة التنسيق مع المحافظات لوضع حل لأزمة المزلقانات غير الشرعية والعمل على غلقها تماما.

وشدد الوزير على أهمية منع محاولات عبور شريط السكك الحديد من أماكن غير عدة للعبور وذلك لتأمين حركة سير القطارات.

قامت الهيئة القومية للسكك الحديد بإعداد تقرير مبدئى لحادث قطار الإسماعيلية كشفت خلاله ملابسات تصادم قطار بأتوبيس يحمل طلاب إحدى المدارس.

وقالت الهيئة القومية للسكك الحديد فى التقرير المبدئى للحادث إن سائق الميني باص قام باقتحام خط السكك الحديد من موقع غير معد للعبور وتفاجئ بالقطار وأن قائد القطار فوجئ هو الآخر بالباص ولم يتمكن من التوقف وتصادم به.

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