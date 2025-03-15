السبت 15 مارس 2025
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أخبار مصر

إفطار المطرية 2025، وزير الأوقاف يلتقط الصور التذكارية مع المواطنين

وزير الأوقاف يشارك
وزير الأوقاف يشارك في إفطار أهالي المطرية، فيتو

أكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، أن حفل الإفطار الرمضاني الذي نظمه أهالي منطقة المطرية يجسد معاني التكافل والتراحم بين أبناء الوطن، ويعبر عن الروح الأصيلة للإنسان المصري، في جو مفعم بالأمان والتلاحم والفرحة، والتعاون، مشيدًا بروح التعاون بين الأهالي في تنظيم هذا الحدث السنوي الذي يؤكد القيم الأصيلة للمجتمع.

 

وشارك وزير الأوقاف، في حفل الإفطار الرمضاني الذي نظمه أهالي منطقة المطرية، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة؛ والمهندسة منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية؛ واللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام للمحافظة، إضافة إلى عدد من قيادات الوزارة، ونواب البرلمان، والشخصيات العامة، ولفيف من رموز الفكر والثقافة.

وأشار الدكتور أسامة الأزهري إلى أن وزارة الأوقاف تولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج الدعم المجتمعي خلال الشهر الكريم، إذ أطلقت مبادرة "الخيام الرمضانية" لتوفير وجبات الإفطار للفئات الأكثر احتياجًا، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية، ضمن جهودها لتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي.

والتقط الوزير الصور التذكارية مع أهالي المنطقة معربين عن فرحتهم بالفعالية والحضور الكبير.

ويحرص أهالي المطرية على تنظيم هذا الإفطار منذ سنوات، ليصبح تقليدًا يجمع الأهل والأحباب في أجواء رمضانية تعبق بالمحبة والمودة، لتأكيد أن رمضان شهر الرحمة والتآخي بين جميع أبناء الوطن.

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