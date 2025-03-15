السبت 15 مارس 2025
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أخبار مصر

بدءا من الأربعاء، انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة

موعد انخفاض درجات
موعد انخفاض درجات الحرارة، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية بدء انخفاض درجات الحرارة من 4:5 درجات مئوية على كافة الأنحاء يوم الأربعاء المقبل ويصاحب ذلك نشاط للرياح وأمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

حالة الطقس اليوم السبت 15 -3- 2025 بوادي النطرون

اشتداد الحر وشبورة كثيفة، الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري وعلى السواحل الغربية،و على السواحل الشرقية، وجنوب سيناء ومائلا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس 


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد كالتالي: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى:  19

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 16

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى: 21

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 16

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى:19
 

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