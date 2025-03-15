فتاة تسأل: ليه ربنا يحطنا في اختبار وهو عارف نتيجته؟ رد مفاجئ من علي جمعة

تناول الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، قضية الخلق والتسيير والتخيير.



وسألت فتاة: هو ليه ربنا حطنا في اختبار وهو عارف نتيجته؟

الله له 240 صفة

وأجاب الشيخ: ربنا سبحانه وتعالى خلقنا إكراما لنا.. الله له الصفات من ضمنها أنه كريم.. وواسع، ورحمن، ورحيم، وأنه له صفات كتيرة، أكتر من 150 صفة في القرآن، وأكتر من 164 صفة في السُّنَّة، ولما نحذف المكرر منهم يطلع أكتر من 240 صفة لله سبحانه وتعالى.



أراد الله أن يكرمنا، وأن يرحمنا ويعطينا.. خلق الملائكة "لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون".. لكن خللى الملائكة يسجدوا لنا.. لآدم.. "اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين".

وأكمل: فهو أعطانا فرصة، ييجي واحد مش عاجبه الصلاة، مش عاجبه التكليف، مش عاجبه إنه ما يكذبش وما يقتلش، وما يغتصبش الأرض ويقتل الأطفال.

هنا وهناك في الأرض، ما انتم شايفين اللي حوالينا.. ده بني آدم بعد ما ربنا أسجد له الملائكة، وبعد ما ربنا سبحانه وتعالى أعطى له، وبعد ما ربنا وعده بالجنة.. احنا هنا في الدنيا نقعد تلات دقايق.. "كم لبثتم في الأرض عدد سنين. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم".. يعني المدة بسيطة جدا. "فاسأل العادين".. "قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون".

تعمير الدنيا وتزكية النفس

وقال د. جمعة: فإذن ربنا خلقنا بهذه الصفة اللي بتسألي عنها لمصلحتنا علشان نعبده، ونعمر الدنيا، ونزكي النفس، وندخل الجنة. ولذلك خللاها كلها جمال في جمال. حكاية القبر، يقول لك القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، بين قوسين.. الناس راحوا واخدين كلمة "حفرة من حفر النار"، ونسيوا إنها روضة من رياض الجنة.

وأكد: ربنا سبحانه وتعالى كريم وجميل، فالإنسان بيعبده وهو مشتاق إليه. وهو ممتن له: "وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها".. يقول له متشكرين يا رب إنك عملت فيا كل المعروف ده والخير ده.. علشان ايه بقى? علشان صلاة؟. طب ما احنا بنصلي من صغرنا، ومفيش حاجة صعبة فيها.



ليه ربنا سبحانه وتعالى خلقنا?! علشان يكرمنا، علشان نعيش في صفاته.. أدعوه وأناجيه، وأذكره: "فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون".. "والذاكرين الله كثيرا والذاكرات".. "ألا بذكر الله تطمئن القلوب.. يعني شوف العبادة تطمن قلبك وتسعدك..

من أجل السعادة في الدارين

وقال متسائلا: مين اللي مش سعيد? اللي مش سعيد اللي ما عندوش الإجابة كل هذه الأسئلة، واللي هو خارج الطاعة: "قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم".

علشان تستقيم الحياة، علشان نسعد في هذه الحياة الدنيا.. علشان نسعد فيها، ثم نسعد في الآخرة.. نقول سعادة الدارين، دار الدنيا.. التلات دقايق اللي هانقعد فيهم دول.. الميت سنة ولا هنقعد شفتوا قد ايه. وبعدين كمان الدار الآخرة.

فالله سبحانه وتعالى خلقنا من أجل مصلحتنا.. من أجل إكرامنا.. من اجل جريان صفاته علينا.. هو عظيم وقوي وقادر.. فكل هذا في الرحمة والعفو والصفح.. عفوٌ.. في المقابل هو منتقم وجبار.. من أولئك الذين يقتلون ويفسدون في الأرض، ويدمرون البلاد والعباد، ويهجرون الناس من ديارهم.

إيه سبب الشر؟

وأضاف الشيخ علي جمعة: كل هذا الشر الموجود في الأرض الله سبحانه وتعالى راصده. سببه إيه? ليه الشر ده لأن هذا الشر سيكون له أثر في يوم القيامة.. هذا الطفل الذي مات هو أو أبوه أو عائلته ظلما في الدنيا هيدخل هو وأبوه وأمه الجنة.. هنا محنة وحاجة فيها شر، لكن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه المحنة منحة.. فالله سبحانه وتعالى يبدل المحنة يخليها منحة. زي ما بيبدل في بعض الأحيان السيئات إلى حسنات.

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