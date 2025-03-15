Rocket Lab تعلن استعدادها لجلب عينات تربة المريخ إلى الأرض

أعلنت شركة Rocket Lab استعدادها لنقل عينات تربة المريخ التي جمعتها مركبة Perseverance، وإيصال هذه العينات من المريخ إلى الأرض.

عينات تربة المريخ

ونقلت صحيفة SpaсeNews عن رئيس الشركة قوله:"إن Rocket Lab ستكون قادرة على نقل العينات الثلاثين من تربة المريخ والتي جمعتها مركبة Perseverance التابعة لوكالة ناسا، وإيصال هذه العينات إلى الأرض من خلال المشاركة في ثلاث مهمات فضائية هي Mars Telecommunications Orbiter، Sample Return Lander وEarth Return Orbiter (ERO)".

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أشار رئيس الشركة إلى أن شركته على استعداد للعمل مع وكالة ناسا بخصوص هذا الأمر، ضمن عقد بسعر ثابت وضمن تكاليف وجداول زمنية محددة.

إمكانية نقل عينات تربة المريخ إلى الأرض

وكانت صحيفة SpaсeNews قد أشارت في أكتوبر الماضي إلى أن وكالة ناسا قد وقعت مع شركة Rocket Lab عقدا لدراسة إمكانية نقل عينات تربة المريخ إلى الأرض.

وفي يناير الماضي ذكرت الصحيفة أن وكالة ناسا ستدرس خيارين بديلين لبرنامج إعادة عينات المريخ (MSR)، والذي وفي إطاره سيتم نقل عينات التربة المريخة التي جمعت بواسطة مركبة Perseverance، وإيصال هذه العينات في موعد لا يتجاوز عام 2035.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس وكالة ناسا كان قد ذكر في يناير الماضي أن الوكالة قد تستعين بشركات أمريكية خاصة لنقل عينات تربة المريخ إلى الأرض، ونوه إلى أن ناسا تتوقع أن تنجح بجلب عينات من تربة المريخ إلى الأرض ما بين عامي 2035 و2039، ومن المرجح أن تعلن خطتها النهائية لتنفيذ هذا المشروع عام 2026.

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