السبت 15 مارس 2025
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رياضة

ماذا يحتاج الأهلي لحسم لقب دوري الطائرة للسيدات أمام الزمالك الليلة؟

الأهلي
الأهلي

الكرة الطائرة، تقام اليوم السبت المواجهة الثانية بين الأهلي والزمالك في سلسلة مباريات نهائي الدوري الممتاز سيدات للموسم الحالي 2024/2025.

 

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في العاشرة والنصف مساء، على صالة مدينة 6 أكتوبر الرياضية.

ويحتاج الأهلي إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام الزمالك ليتوج رسميا بلقب دوري الكرة الطائرة سيدات، وذلك بعد فوزه في لقاء الجولة الأولى بنتيجة (3-0).

ويقام نهائي دوري الكرة الطائرة سيدات بنظام بيست أوف 3، وهو ما يتطلب تحقيق الفوز في مواجهتين من أجل حسم لقب الدوري.

قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك 

أعلن إبراهيم فخر الدين المدير الفني لفريق الكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الزمالك في نهائي الدوري الممتاز مساء اليوم.

وضمت قائمة الأهلي كل من، آية الشامي - تاتيانا بوكان - مريم ثابت - ميار خليفة - مريم ثروت - يوانا باتشو - سارة أمين - مي غزال - ندى حمدي - آية خالد - دانا شوقي - نهال جمال - ندى وليد - حبيبة زعتر.

وكان الأهلي قد حسم المواجهة الأولى لصالحه بنتيجة (3-0)، ويحتاج إلى تحقيق الفوز في مواجهة اليوم من أجل حصد لقب الدوري رسميا.

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