السبت 08 مارس 2025
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رياضة

الكرة الطائرة، موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر

الكرة الطائرة، فيتو
الكرة الطائرة، فيتو

الكرة الطائرة، يخوض الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي مواجهة قوية اليوم السبت أمام الزمالك، في نهائي كأس السوبر المحلي للكرة الطائرة رجال للموسم الحالي 2024 /2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في العاشرة والنصف مساء، على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر. 

وتنقل مباراة الأهلي والزمالك مباشرة على شاشة قناة أون سبورت. 

وتأهل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المحلي، بعد الفوز على بتروجت بثلاثة أشواط دون رد، في الدور قبل النهائي. 

فيما وصل الزمالك إلى نهائي بطولة كأس السوبر المحلي، بعد الفوز على سبورتنج بثلاثة أشواط دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، على صالة حسن مصطفى بـ6 أكتوبر.

وتشهد مباراة الأهلي والزمالك اليوم السبت حضور جماهيري لكلا الفريقين بعدما حصل اتحاد الكرة الطائرة على موافقة الأمن لحضور 500 مشجع لكل فريق. 

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