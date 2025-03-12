الكرة الطائرة، الأهلي يفوز على إيسترن كومباني ويتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر

تأهل فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي علي نصف نهائي كأس مصر بعد الفوز علي نظيره إيسترن كومباني بنتيجة 3-0 في ربع نهائي البطولة ذاتها للموسم المحلي 2024-2025.

وتفوق «رجال طائرة الأهلي» على إيسترن كومباني في الشوط الأول بنتيجة 25-21، ثم واصل تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25-22، وحسم الفريق الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-19.

وبذلك يتأهل الأهلي إلى نصف النهائي لمواجهة الاتحاد السكندرى.

وأقيمت المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء على صالة ايسترن كومباني، وكان الأهلي اختتم الفريق تدريباته يوم أمس على صالة حسن مصطفى، وعقد الإسباني فيرناندو مونزو محاضرة مع اللاعبين.

وكان فريق رجال طائرة الأهلي قد حقق الفوز على وادي دجلة في دور الـ16 من كأس مصر.

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