الكرة الطائرة، الأهلي الزمالك يلجآن لشوط فاصل في نهائي كأس السوبر المصري

الكرة الطائرة، لجأ فريقا الأهلي والزمالك للكرة الطائرة إلى شوط فاصل في المباراة التي تجمعهما بنهائي كأس السوبر المصري.

وتعادل الفريقان بنتيجة (2-2)، في المباراة التي تجمعهما على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، بنهائي كأس السوبر المصري.

وتأهل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المحلي، بعد الفوز على بتروجت بثلاثة أشواط دون رد، في الدور قبل النهائي.

فيما وصل الزمالك إلى نهائي بطولة كأس السوبر المحلي، بعد الفوز على سبورتنج بثلاثة أشواط دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، على صالة حسن مصطفى بـ6 أكتوبر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.