الأحد 09 مارس 2025
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رياضة

الكرة الطائرة، الأهلي الزمالك يلجآن لشوط فاصل في نهائي كأس السوبر المصري

الأهلي والزمالك،
الأهلي والزمالك، فيتو

الكرة الطائرة، لجأ فريقا الأهلي والزمالك للكرة الطائرة إلى شوط فاصل في المباراة التي تجمعهما بنهائي كأس السوبر المصري.

 

وتعادل الفريقان بنتيجة (2-2)، في المباراة التي تجمعهما على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، بنهائي كأس السوبر المصري.

وتأهل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المحلي، بعد الفوز على بتروجت بثلاثة أشواط دون رد، في الدور قبل النهائي. 

فيما وصل الزمالك إلى نهائي بطولة كأس السوبر المحلي، بعد الفوز على سبورتنج بثلاثة أشواط دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، على صالة حسن مصطفى بـ6 أكتوبر.

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