السبت 15 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي دوري الطائرة للسيدات

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

الكرة الطائرة، أعلن إبراهيم فخر الدين المدير الفني لفريق الكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الزمالك في نهائي الدوري الممتاز مساء اليوم.

وضمت قائمة الأهلي كل من، آية الشامي - تاتيانا بوكان - مريم ثابت - ميار خليفة - مريم ثروت - يوانا باتشو - سارة أمين - مي غزال - ندى حمدي - آية خالد - دانا شوقي - نهال جمال - ندى وليد - حبيبة زعتر.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تقام اليوم السبت المواجهة الثانية بين الأهلي والزمالك في سلسلة مباريات نهائي الدوري الممتاز سيدات للموسم الحالي 2024/2025، في العاشرة والنصف مساء، على صالة مدينة 6 أكتوبر الرياضية.

 

وكان الأهلي قد حسم المواجهة الأولى لصالحه بنتيجة (3-0)، ويحتاج إلى تحقيق الفوز في مواجهة اليوم من أجل حصد لقب الدوري رسميا.

ويقام نهائي دوري الكرة الطائرة سيدات بنظام بيست أوف 3، وهو ما يتطلب تحقيق الفوز في مواجهتين من أجل حسم لقب الدوري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكرة الطائرة الأهلي الزمالك مباراة الأهلي والزمالك دوري الكرة الطائرة

مواد متعلقة

الكرة الطائرة، الأهلي يفوز على إيسترن كومباني ويتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر

الكرة الطائرة، الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بكأس السوبر المصري

الكرة الطائرة، الأهلي والزمالك يلجآن لشوط فاصل في نهائي كأس السوبر المصري

الكرة الطائرة، موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة فى واقعة هدم أخ لمنزل شقيقه بلودر في الدقهلية

وزير الرياضة يرد على مرتضى منصور بعد نشره صورة تجمعهما

رد فعل رابطة الأندية على أنباء تخفيض عقوبات الأهلي بعد الانسحاب من القمة

إفطار المطرية 2025، شاهد الاستعدادات الأخيرة لأكبر إفطار جماعي في رمضان (فيديو وصور)

سعر صرف الدولار يسجل 50.70 جنيه في هذه البنوك

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو أمر القبض على ضباط مباحث القنطرة غرب

براءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد من تهمة الإتجار في النقد الأجنبي

سعر جرام الذهب يتراجع بعد أسبوع حافل بالمفاجآت

منوعات

المزيد

إفطار المطرية 2025، شاهد الاستعدادات الأخيرة لأكبر إفطار جماعي في رمضان (فيديو وصور)

عاصفة تجتاح ولاية أمريكية وتخلف دمارا واسعا

عاصفة عاتية وحرائق مرعبة تجتاح ولايات أمريكية وتخلف دمارا شاسعا (فيديو)

فدوى مواهب تثير غضب المصريين بعد فيديو المتحف المصري الكبير، ومتابعون: مش سالكة وناكرة لجميل مصر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم السبت 

أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 14/ 3/ 2025

المزيد

انفوجراف

6 ضوابط للدعاية في انتخابات نقابة الصحفيين (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء تحسم الجدل حول توقيت صلاة الفجر وتأخيره في القاهرة عن مكة

معركة تبوك، قصة انتصار المسلمين دون قتال في آخر غزوة للرسول

ما حكم الانشغال بالملهيات والتهاون في العبادات بشهر رمضان؟ الأزهر للفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية