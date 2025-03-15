أهم فوائد الصيام للبشرة في شهر رمضان وكيفية الاستفادة منها (فيديو)

فوائد الصيام للبشرة، تشكو الكثير من الفتيات من مواجهة العديد من المشاكل مع البشرة، خلال صيام شهر رمضان، كالجفاف والالتهابات.

فيما أكدت الدكتورة اسماء عادل استشاري الأمراض الجلدية والتجميل بالمركز القومى للبحوث، أن فوائد الصيام للبشرة والجسم أثناء فترة الصيام عديدة وهامة، فمن أهم فوائد الصيام للبشرة هو النضارة والحيوية، إلا أنه علينا أن نهتم في الفترة ما بعد الصيام، بنظامنا الغذائي، لأن ذلك ينعكس على بشرتنا وعلى صحتنا.

وأوضحت الدكتورة أسماء، أنه خلال ساعات الصيام يحدث تنظيم الإفرازات الخاصة بالعديد من الهرمونات في الجسم، والتي تخلصنا من السموم المتراكمة في الجسم، مما يتيح للجسم التخلص من الخلايا الميتة، وانتاج خلايا جديدة.

كما یفرز الجسم هرمون الجروثونون وهو المسؤول عن زيادة إنتاج الكولاجين في البشرة، مما يمنح البشرة النضارة والحيوية، ويعمل كمحارب لعلامات التقدم في العمر.

كما يحدث تنظيم للمواد المسببة للالتهابات بالجلد، نتيجة تنظيم إفراز الانسولين، مما يؤدى إلى تحسن البشرة، اذا كانت ملتهية، وكذلك عند إصابتها بالحبوب أو البثور.

وحتى يمكن الاستمتاع بفوائد الصيام للبشرة، لابد من التركيز على التالي:

الاهتمام بالصحة وبالمواد الغذائية التي تدخل أجسامنا مع وجبة الإفطار.

وكانت الدكتورة أسماء أكدت ضرورة اتباع نظرية (٢-٤-٢)، والمقصود بها هو شرب كوبين من الماء على مائدة الفطار الرمضاني، وأربعة أكواب ما بين الفطار والسحور، وکو بین خلال وجبة السحور كذلك لا بد من تناول الأطعمة الصحية، وتجنب السكريات والإكثار من الأطعمة التي تحتوى على نسبة كبيرة من الماء، مثل الخضروات والفواكه وتجنب شرب الشاى والقهوة قدر المستطاع.

نصائح للحفاظ على صحة البشرة خلال الصيام

وللاستفادة القصوى من فوائد الصيام على البشرة، يُنصح باتباع بعض العادات الصحية:

شرب الماء بكميات كافية بين الإفطار والسحور للحفاظ على ترطيب البشرة.

تناول الفواكه والخضروات الطازجة التي تمد البشرة بالفيتامينات ومضادات الأكسدة.

الابتعاد عن الأطعمة المقلية والسكريات التي قد تسبب التهابات جلدية وزيادة إفراز الزيوت.

الحرص على النوم الجيد لأن النوم المنتظم يساعد في تجديد خلايا البشرة.

استخدام مرطبات طبيعية مثل الألوفيرا وزيت جوز الهند للحفاظ على ترطيب البشرة.

تطبيق واقي الشمس عند الخروج في النهار لحماية البشرة من الجفاف والتصبغات.

يُعتبر الصيام فرصة رائعة لتحسين صحة البشرة والتخلص من المشكلات الجلدية، خاصة عند اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن من خلال الصيام، يتم تعزيز إنتاج الكولاجين، تقليل الالتهابات، وتحسين مظهر البشرة بشكل عام. لذا، يمكن استغلال هذا الشهر المبارك لتبني عادات صحية تجعل البشرة أكثر نضارة وإشراقًا.

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