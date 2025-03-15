موقف صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ29

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، يتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 27 هدفا قبل إنطلاق الجولة الـ 29 والتي تشهد غياب الريدز بعد خوضه مباراة أستون فيلا المقدمة بالجولة ذاتها.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ29

محمد صلاح ليفربول 27 هدفا

إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 20 هدفا

ألكسندر إيزاك نيوكاسل يونايتد 19 هدفا

كريس وود نوتينغهام فورست 18 هدفا

بريان مبيومو برينتفورد 15 هدفا

كول بالمر تشيلسي 14 هدفا

ماثيوس كونها وولفرهامبتون 13 هدفا

أولي واتكينز أستون فيلا 13 هدفا

يوان ويسا برينتفورد 12 هدفا

جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 12 هدفا

جاستن كلويفرت بورنموث 12 هدفا

وتنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 5 مواجهات، فيما تشهد الجولة قمة بين تشيلسي ضد أرسنال في ديربي لندن غدا الأحد.

وتأجلت مباراة نيوكاسل يونايتد ضد كريستال بالاس ضمن الجولة الـ 29 لتقام الشهر المقبل بسبب ارتباط نيوكاسل بنهائي كأس الرابطة غدا الأحد أمام ليفربول.

وكان ليفربول خاض مباراة أستون فيلا في الجولة المقدمة من مباريات الجولة الـ 29 يوم 19 فبراير الماضي التي انتهت بالتعادل 2-2 بسبب مشواره في كأس كاراباو وجاءت مواعيد مباريات الجولة كالتالي .

مواعيد مباريات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي

السبت 15 مارس 2025

وست هام يونايتد ضد إيفرتون - 5:00 مساءً.

نوتينجهام فورست ضد إيبسويتش تاون - 5:00 مساءً.

مانشستر سيتي ضد برايتون - 5:00 مساءً.

وولفرهامبتون ضد ساوثهامبتون - 5:00 مساءً.

برينتفورد ضد بورنموث - 7:30 مساءً.

الأحد 16 مارس 2025

تشيلسي ضد أرسنال - 3:30 مساءً.

توتنهام هوتسبير ضد فولهام - 3:30 مساءً.

مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي - 9:00 مساءً.

16 أبريل 2025

نيوكاسل ضد كريستال بالاس - 8:30 مساءً

يتصدر ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 70 نقطة بفارق كبير عن أرسنال صاحب الوصافة برصيد 55 نقطة قبل مواجهات الجولة الـ 29 من البريميرليج.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 29



1- ليفربول 70 نقطة

2- آرسنال 55 نقطة

3- نوتينجهام فورست 51 نقطة

4- تشيلسي 49 نقطة

5- مانشستر سيتي 47 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 47 نقطة

7- برايتون 46 نقطة

8- أستون فيلا 45 نقطة

9- بورنموث 44 نقطة

10- فولهام 42 نقطة

11- كريستال بالاس 39 نقطة

12- برينتفورد 38 نقطة

13- توتنهام هوتسبير 34 نقطة

14- مانشستر يونايتد 34 نقطة

15- إيفرتون 33 نقطة

16- وست هام يونايتد 33 نقطة

17- وولفرهامبتون 23 نقطة

18- إبسويتش تاون 17 نقطة

19- ليستر سيتي 17 نقطة

20- ساوثهامبتون 9 نقاط





ويحتاج ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح، إلى 5 انتصارات وتعادل واحد فقط لحسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025.

ويحتاج الريدز إلى 16 نقطة كحد أقصى ليتوج باللقب قبل المواجهات المتبقية للفريق بالبريميرليج.

مباريات ليفربول المتبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز

2 أبريل، ليفربول ضد إيفرتون.

6 أبريل، فولهام ضد ليفربول.

13 أبريل، ليفربول ضد وست هام.

20 أبريل، ليستر سيتي ضد ليفربول.

27 أبريل، ليفربول ضد توتنهام.

3 مايو، تشيلسي ضد ليفربول ضد تشيلسي.

10 مايو، ليفربول ضد آرسنال.

18 مايو، برايتون ضد ليفربول.

25 مايو، ليفربول ضد كريستال بالاس.

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