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رياضة

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

موعد والقناة الناقلة
موعد والقناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون

 الدوري الإنجليزي، يستضيف ملعب الاتحاد مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون اليوم السبت ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.
 

وانتهت مباراة الدور الأول بين مانشستر سيتي وبرايتون في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي بفوز برايتون بهدفين لهدف.


موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون
  

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وبرايتون اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي أمام برايتون 


تذاع مباراة مانشستر سيتي أمام برايتون اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.

 

ويمتلك مان سيتي 47 نقطة في المركز الخامس، في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، في حين أن برايتون لديه 46 نقطة، حيث يحتل المركز السابع في جدول الدوري الإنجليزي.

 

وكان مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا قال إن فريقه سيضطر إلى تحسين مستواه سريعًا إذا كان يرغب في التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد خسارته 1-0 أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتازبالجولة الماضية.

 

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وقال جوارديولا في تصريحات صحفية: "يتعين علينا الفوز بالمباريات وإذا لم نفز بعدد كافٍ من المباريات على التوالي لضمان التأهل، فستكون معركة. لدينا 10 مباريات متبقية وعلينا الفوز بالكثير من المباريات للتأهل. الأمر بهذه البساطة".

وتابع: "عليك تقديم أداء أفضل من أجل إيجاد طريقة. عليك إيجاد شيء ما. لن يأتي هذا من السماء. عليك فعل ذلك. عليك إيجاد شيء ما في المواقف".


وواصل: "لدينا 10 مباريات متبقية بدءًا من السبت أمام برايتون ثم فترة توقف دولي وبعد ذلك سنرى ما سيحدث".

 

 

 

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