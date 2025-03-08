محمد صلاح يكتب التاريخ في الدوري الإنجليزي.. الفرعون يصبح ثالث هدافي ليفربول عبر التاريخ وأكثر من سجل في أنفيلد وتساوى مع أجويرو في رقم قياسي جديد

محمد صلاح، في ليلة استثنائية متكرره، قاد محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول، فريقه لتحقيق فوز مهم على ساوثهامبتون بنتيجة 3-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل صلاح هدفين من ركلتي جزاء، مما رفع رصيده إلى 32 هدفًا و20 تمريرة حاسمة في 41 مباراة هذا الموسم في جميع البطولات ليواصل السير نحو حلم الكرة الذهبية التي تقترب منه حال تحقيق أكثر من بطولة بالموسم الحالي.

وحطم محمد صلاح عددا من الأرقام القياسية الليلة، بعد تسجيله هدفين في شباك ساوثهامبتون ليواصل التألق في ملاعب إنجلترا رفقة الريدز.

بهذا الأداء الاستثنائي، يثبت محمد صلاح مكانته كأحد أعظم اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، ويواصل قيادة ليفربول نحو المزيد من النجاحات في عالم الساحرة المستديرة.

محمد صلاح ثالث هدافي ليفربول عبر التاريخ

انفرد محمد صلاح قائد المنتخب الوطني بالمركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين لفريق ليفربول، عبر التاريخ في جميع البطولات.

وسجل محمد صلاح هدفين في شباك ساوثهامبتون اليوم، في المباراة التي تجمعهما بالدوري الممتاز ليصل للهدف رقم 243 لينفرد بالمركز الثالث.

تساوى مع أجويرو، رقم قياسي جديد لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي

حقق محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد تسجيله هدفين اليوم السبت، في شباك ساوثهامبتون.

وسجل محمد صلاح هدفين في شباك ساوثهامبتون، في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 3-1 في الدوري الإنجليزي.

بهدفي اليوم، تساوى محمد صلاح مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي السابق في قائمة أفضل الهدافين على مر التاريخ في الدوري الإنجليزي ليحتل المركز الخامس برصيد 184 هدفا.

محمد صلاح أكثر من سجل في ملعب أنفيلد تاريخيا

وأصبح محمد صلاح أكثر من سجل في الأنفيلد ملعب ليفربول برصيد 102 هدفا، وثالث أكثر لاعب يسجل على ملعب واحد.

محمد صلاح: معادلة رقم أجويرو في البريميرليج أمر مميز ولكن لم أفكر به

تحدث محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي عن سعادته بفوز فريقه اليوم على حساب ساوثهامبتون 3-1 في الدوري الإنجليزي.

وتساوى محمد صلاح مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي السابق في قائمة أفضل الهدافين على مر التاريخ في الدوري الإنجليزي ليحتل المركز الخامس برصيد 184 هدفا.

وقال محمد صلاح في تصريحات عقب المباراة:" أنا لا أفكر في تحطيم الأرقام القياسية وهدفي فقط هو تحقيق الفوز لفريقي".

وواصل الفرعون: "وضعنا خطة جيدة للمباراة، هم تقدموا في الشوط الأول ونجحنا في العودة الشوط الثاني".

وأضاف "تحدثنا مع بعضنا البعض كلاعبين بين الشوطين بعد التأخر في النتيجة، لدينا تجربة سابقة وقادرون على العودة في المباريات".

وواصل "لعبنا بطريقة جيدة في الشوط الثاني ولكن علينا التعلم من أخطاء الشوط الأول".

وأكمل "لم أفكر في الأرقام القياسية قبل المباراة وأن أعادل رقم أجويرو، هذا أمر مميز لقد كان لاعبا رائعا وأنا سعيد جدا بتحقيق الفوز".

وأتم تصريحاته "داروين نونيز لاعب مميز وأنا أتحدث معه كثيرا ونحتاجه دائما".

محمد صلاح رجل مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

حصل محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه وساوثهامبتون، بعد ما نجح في تسجيل هدفين في المباراة التي انتهت 3-1 لصالح الريدز.

أرقام رائعة لمحمد صلاح أمام ساوثهامبتون

وخاض الملك المصري كما تطلق عليه جماهير ليفربول، 13 مباراة ضد ساوثهامبتون، ساهم خلالها في تسجيل 15 هدفا، بعدما أحرز 11 هدفا، وقدم 4 تمريرات حاسمة لزملائه.

وخلال اللقاءات الـ13 الماضية أمام ساوثهامبتون، قاد صلاح ليفربول لتحقيق 11 انتصارا مقابل التعادل في لقاء وحيد، والخسارة في مثلها.

مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

فاز فريق ليفربول، على نظيره ساوثهامبتون بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "الأنفيلد"، ضمن لقاءات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة ليفربول وساوثهامبتون

وسجل ويليام سمولبون الهدف الأول لـ ساوثهامبتون بالدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول، فيما سجل ليفربول هدفين في ظرف 3 دقائق عن طريق داروين نونيز في الدقيقة 52، ومحمد صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة 55، قبل أن يسجل محمد صلاح الهدف الثالث للريدز في الدقيقة 87 عن طريق ركلة جزاء أيضا.

وبهذه النتيجة يحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة، في حين أن ساوثهامبتون لديه 9 نقاط في المركز العشرين والأخير.

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