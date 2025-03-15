السبت 15 مارس 2025
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رياضة

غزل المحلة يصطدم بالبنك الأهلي في ربع نهائي كأس مصر

غزل المحلة
غزل المحلة

كأس مصر، يستضيف فريق غزل المحلة نظيره البنك الأهلي في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت فى استاد الغزل بمدينة المحلة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

 

وتأهل غزل المحلة للدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر بعد الفوز أمام فاركو 1-0 بدور الـ16، فيما تأهل البنك الأهلي علي حساب المصري البورسعيدي بنتيجة 3-1 بالدور ذاته.

 

ويلتقي الفائز من مباراة غزل المحلة ضد البنك الأهلي مع الفائز من مباراة بيراميدز ضد إنبي في ربع نهائي كأس مصر.

 

مباريات ربع نهائي كأس مصر

وأسدل الستار على مباريات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر وتحددت الفرق الثمانية المتأهلة إلى دور ربع النهائي وتأهلت فرق؛ الزمالك وبيراميدز وسيراميكا وسموحة والبنك الأهلي وإنبي وغزل المحلة. 

 

مباريات دور ربع النهائي في كأس مصر 

الزمالك × سموحة
سيراميكا كليوباترا × الجونة
بيراميدز × إنبي
غزل المحلة × البنك الأهلي

 

نتائج مباريات دور الـ 16 بكأس مصر

وجاءت نتائج مباريات دور الـ16 من عمر مسابقة الكأس كالتالي:

إنبي 1 – 0 الإسماعيلي
سيراميكا 2 – 0 طلائع الجيش
سموحة 1 – 0 زد
الجونة 3 – 1 تيم إف سي
الزمالك ضد مودرن سبورت 2_1
البنك الأهلي ضد المصري 3_1

 

غزل المحلة ضد فاركو  1-0
بيراميدز ضد المقاولون العرب 2-0


جدير بالذكر أن فريق بيراميدز قد حقق بطولة كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه بالنسخة الماضية بعد الفوز على فريق زد بنتيجة (1-0)

مواعيد مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر

وعلي صعيد آخر أعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة مواعيد مباريات الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر، في نسختها الحالية لموسم 2024 - 2025 وجاءت على النحو التالي:

 

تقام مباراتا الدور نصف النهائي يوم الجمعة 28 مارس الجاري، في تمام التاسعة والنصف مساء، على أن تحدد الملاعب وفقا لأطراف المباراتين.

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