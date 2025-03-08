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رياضة

بيراميدز يفوز على المقاولون العرب ويصعد لدور الثمانية في كأس مصر

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

كأس مصر، فاز فريق نادي بيراميدز على المقاولون العرب بثنائية نظيفة على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

وتأهل بيراميدز إلي دور الثمانية لملاقاة إنبي في كأس مصر.

 

مباراة بيراميدز والمقاولون العرب

بدأ فريق بيراميدز محاولاته الهجومية على مرمى المقاولون العرب من تسديدة غير متقنة لمروان حمدي أطلقها من داخل منطقة الجزاء.

وأهدر أحمد عاطف قطة في الدقيقة 14 فرصة محققة لبيراميدز بعدما ضرب الكرة برأسه لتمر بجانب قائم المقاولون العرب الأيسر.

وصوب علي ياسر تسديدة مباغتة من على حدود منطقة جزاء بيراميدز في الدقيقة 26 جاورت القائم الأيمن.

وعاد علي ياسر إلى تشكيل الخطورة على مرمى بيراميدز مصوبًا في الدقيقة 32 تسديدة من خارج منطقة الجزاء تألق الحارس شريف إكرامي في تحويلها إلى ركلة ركنية.

واستمرت محاولات بيراميدز الهجومية ليهدر يوسف أوباما فرصة سهلة داخل منطقة جزاء المقاولون العرب في الدقيقة 44.

ومع بداية الشوط الثانيةكاد سمانة يهز شباك بيراميدز من ضربة رأسية في الدقيقة 47.

وتقدم بيراميدز بهدف أول في الدقيقة 49 عن طريق تسديدة يوسف أوباما، الذي استغل ارتداد الكرة من قدم أحد مدافعي المقاولون 

واحرز احمد قطة الهدف الثاني لبيراميدز  في الدقيقة 85.

إكرامي يقود بيراميدز في مواجهة المقاولون العرب بكأس مصر

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة المقاولون العرب

وكان التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: طارق علاء - محمود دونجا - كريم حافظ - أحمد توفيق

خط الوسط: محمد الشيبي - مهند لاشين - يوسف أوباما - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: مروان حمدي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي - يوسف نادر - علي جبر - بلاتي توريه - فيستون ماييلي - مصطفى فتحي - دودو الجباس - إبراهيم عادل - صامويل أومسا.

 

تشكيل المقاولون أمام بيراميدز 

حراسة المرمى: محمود الحضري

الدفاع: حسن حسين، فاروق كابور، عبد الرحمن أكمل، محمد رضا

الوسط: محمد هاني تريكة، إسلام مجدي، أحمد فوزي

الهجوم: جواكيم أوجيرا، عبد الرحمن سمانة

مبارايات دور الـ 16 بكأس مصر

وشهدت مباريات دور الـ16 من عمر مسابقة الكأس نجاح إنبى فى الفوز على الإسماعيلى بهدف دون رد بينما تخطى الجونة نظيره تيم إف سى وفاز سيراميكا على طلائع الجيش وانتصر سموحة على زد

وجاءت النتائج كالتالي:

إنبي 1 – 0 الإسماعيلي
سيراميكا 2 – 0 طلائع الجيش
سموحة 1 – 0 زد
الجونة 3 – 1 تيم إف سي
الزمالك ضد مودرن سبورت 2_1
البنك الأهلي ضد المصري 3_1

غزل المحلة ضد فاركو 
بيراميدز ضد المقاولون العرب 2-0

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