الأحد 09 مارس 2025
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رياضة

تفاصيل جلسة بيسيرو مع لاعبي الزمالك

بيسيرو
بيسيرو

عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو جلسة خاصة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأحد على ملعب النادي في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة، استعدادًا للقاء الأهلي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.
وتحدث عبد الواحد السيد في بداية الجلسة للاعبين مشددا على أهمية المباراة المقبلة أمام الأهلي، وثقته الكاملة في قدرة اللاعبين على تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

وأكد مدير الكرة في حديثه للاعبين أن المنافسة على مسابقة الدوري لم تنته وأن الفريق لا يزال أمامه فرصة للفوز في مباراة القمة لمواصلة المنافسة على اللقب، وطالبهم بعد الالتفات لأي انتقادات خلال الفترة الحالية والتركيز على لقاء القمة.

وتحدث البرتغالي جوزيه بيسيرو مع اللاعبين حول أهمية المباراة، وطالبهم بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد، وشرح بعض النقاط الفنية المطلوب تنفيذها خلال المران.
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي المقبلة في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمسابقة الدوري، والتي ستقام التاسعة والنصف مساء يوم الثلاثاء المقبل بستاد القاهرة الدولي.

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