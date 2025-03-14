موعد عودة لاعب غزل المحلة للتدريبات بعد جراحة وتر أكيلس

غزل المحلة، أجرى يوسف حسن لاعب غزل المحلة جراحة ناجحة في وتر أكيلس بالقدم اليسرى، بعدما تعرض للإصابة أثناء عمليات الإحماء قبل مباراة فاركو السبت الماضي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وكشف الدكتور أشرف نهاد محرم، الطبيب المعالج لنجم غزل المحلة أن يوسف حسن أجرى جراحة ناجحة لإصلاح وتر أكيلس في القدم اليسرى، بعد تعرضه للإصابة القوية، وسيعود بعد حوالي 3 أشهر للمشاركة في التدريبات الجماعية.

مراحل تأهل لاعب المحلة

المرحلة الأولى (الأسبوع الأول حتى الرابع): تتركز على تقليل التورم واستعادة الحركة التدريجية للكاحل من خلال جلسات علاج طبيعي وتمارين خفيفة بدون تحميل على القدم المصابة.

المرحلة الثانية (الأسبوع الخامس حتى الثامن): تبدأ تدريبات تقوية العضلات المحيطة بالوتر مع تحميل تدريجي باستخدام أجهزة مخصصة، بالإضافة إلى تمارين التوازن والاستقرار.

المرحلة الثالثة (الأسبوع التاسع والعاشر): تتضمن تدريبات فردية داخل الملعب تشمل الجري الخفيف وزيادة قوة التحمل، مع التركيز على استعادة التناسق الحركي.

المرحلة الأخيرة (بعد الأسبوع العاشر): ينضم اللاعب إلى التدريبات الجماعية تدريجيًا، مع تحديد الأحمال التدريبية وفقًا لاستجابته البدنية، حتى يصبح جاهزًا للعودة إلى المباريات بشكل كامل.

غزل المحلة يستعيد رباعي الفريق أمام البنك الأهلي

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة الرباعي؛ محمد بن حمودة، عبده يحيى، خالد الإخميمي، وعامر عامر، وذلك في المواجهة المرتقبة أمام البنك الأهلي غدًا ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

وكان الثلاثي بن حمودة، عبده يحيى، وعامر قد غابوا عن مباراة الفريق الأخيرة أمام زد بسبب الإيقاف، فيما يعود خالد الإخميمي للمشاركة لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة مودرن سبورت.

زد يفوز علي غزل المحلة

فاز فريق زد إف سي على نظيره غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب استاد المحلة في الجولة الأولى من الدور الثاني بمرحلة الهبوط ضمن الدوري المصري الممتاز.

وسجل شادي حسين أهداف زد في الدقائق 30 و2+45، 74.

ترتيب غزل المحلة وزد

وبتلك النتيجة يحتل فريق زد المركز الأول في ترتيب مجموعة الهبوط برصيد 24 نقطة، بينما يحتل فريق غزل المحلة المركز السادس برصيد 17 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.