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رياضة

رمضان صبحي وإبراهيم عادل على رأس قائمة بيراميدز في مواجهة انبي بكأس مصر

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة إنبي في إطار مباريات بطولة كأس مصر.

موعد مباراة بيراميدز وإنبي 

 

ويحل إنبي ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

قائمة بيراميدز أمام إنبي

 

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - محمود دونجا - أحمد توفيق - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي

 

مباريات دور الثمانية بكأس مصر 

 

وتقام المواجهات الأربع بدور الثمانية في كأس مصر في توقيت موحد عند التاسعة والنصف مساءً غد السبت وفقًا للجدول التالي:

 

سيراميكا × الجونة على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

 

الزمالك × سموحة – على ملعب القاهرة الدولي.

 

بيراميدز × إنبي على ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي بالقاهرة.

 

غزل المحلة × البنك الأهلي – على ملعب غزل المحلة بالغربية.

 

وأعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لتذاكر مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر للموسم الجاري 2024 - 2025.

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