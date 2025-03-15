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خارج الحدود

ترامب لأوكرانيا: ما كان عليكم استفزاز من هو أقوى منكم بكثير

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة، أن أوكرانيا لم تكن بحاجة إلى استفزاز من هو أقوى منها بكثير، حتى مع وجود دعم مالي وعسكري كبير من الخارج.


وقال خلال كلمة ألقاها في وزارة العدل الأمريكية: "الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن لم يكن يجب أن يسمح بهذه الحرب. أولًا، لا ينبغي استفزاز من هو أقوى منك بكثير. حتى بوجود المال".

وأضاف ترامب: "لقد أعطيناهم أوكرانيا الكثير من المال والكثير من المعدات. نحن ننتج أفضل المعدات العسكرية في العالم. ولكن حتى مع كل هذا.. هذا أمر لا يصدق".

ولفت الرئيس الأمريكي النظر إلى الجنود الأوكرانيين الذين أطبقت عليهم القوات المسلحة الروسية الحصار في مقاطعة كورسك.

وقال: "العديد من الجنود الأوكرانيين محاصرون وهم في خطر كبير، وقد طلبت منهم من روسيا ألا يقتلوا هؤلاء الجنود. من فضلكم، لا تقتلوا هؤلاء الجنود".

وفي وقت سابق، أفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه اطلع على طلب الزعيم الأمريكي النظر بعين الرحمة إلى الجنود الأوكرانيين المحاصرين من قبل القوات الروسية في مقاطعة كورسك.

وأكد خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي تعليقًا على اقتراح ترامب، أنه يتعين على كييف إعطاء الأمر لجيشها بالاستسلام.

وذكر الرئيس الروسي في هذا الصدد أن القوات المسلحة الأوكرانية ارتكبت جرائم ضد المدنيين في كورسك، والتي "تصنفها النيابة العامة الروسية على أنها إرهاب".

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