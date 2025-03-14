الجمعة 14 مارس 2025
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خارج الحدود

ترامب: بايدن ورط أمريكا في أزمة كبرى مع روسيا

ترامب،فيتو
ترامب،فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن سلفه جو بايدن المحتال أدخل الولايات المتحدة في فوضى كبيرة مع روسيا وأوقعها في ورطة حقيقية معها، وأنه سيعمل على الخروج من هذه الأزمة.

 

ترامب يتهم بايدن بتدمير علاقة امريكا مع روسيا

 وكتب ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "لقد أوقعنا جو بايدن المحتال في ورطة حقيقية مع روسيا، لكنني سأخرج منها، ملايين الأشخاص قتلوا هباء، سيسقط المزيد من الضحايا إذا لم نكمل اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق النهائي مع روسيا ونوقعه".

وأضاف: "الحرب لم تكن لتندلع لو كنت رئيسا، لم تكن لتحدث حربٌ قط ولم يكن ليحدث السابع من أكتوبر مع إسرائيل، وانسحابنا من أفغانستان كان سيتم بقوة وفخر ولما كان هذا الانسحاب الأكثر إحراجا في تاريخ بلادنا، بل كان من الممكن جعله لحظة مجد".

وأضاف: "لم يكن ليحدث أي تضخم، بدلا من ذلك، كان لدينا تضخم قياسي ومدمر للبلاد لم نشهد مثله من قبل وكانت حدودنا ستبقى منيعة وتشهد دخول عدد قليل جدا من المهاجرين غير الشرعيين. يا له من تأثير كبير لانتخابات مزورة ومشوهة على بلادنا، من فعلوا ذلك بنا سيسجنون! بارك الله أمريكا وجعلها عظيمة من جديد!".

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