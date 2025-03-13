تفاصيل ومواعيد عرض مسلسل «نُص الشعب اسمه محمد» بالنصف الثاني من رمضان 2025

أيام قليلة تفصلنا عن استبقال الشاشات العريية لمسلسلات النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، وعلى رأس تلك المسلسلات «نُص الشعب اسمه محمد » بطولة الفنان عصام عمر.

قصىة مسلسل نص الشعب اسمه محمد

وتدور أحداث المسلسل حول ماذا يحدث عندما يقع شاب في الحب على الرغم من زواجه، هل يستطيع أن ينجح في خطته أم يتدخل القدر وتتحول فكرته إلى أزمة كبيرة خصوصًا مع دخول الأمهات على الخط.. وذلك فى اطار كوميدي اجتماعي.

ويبدأ عرض المسلسل السبت المقبل يوميًا على "MBC مصر"، 9:00 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر2"، 12:00 منتصف الليل، ويُعاد على “MBC مصر دراما" الساعة 3:00 عصرًا، و8:00 مساءً.

من جانبه قال الفنان عصام عمر: أن أول ما لفت انتباهه عند عرض المُسلسل عليه أنه مكتوب بصورة مميزة جدًا والدور الذي يُقدمه مُختلف ولم يُقدم مثله من قبل.

وأشار عُمر إلى أنه يتمني أن يستقبل الجمهور العمل بصورة إيجابية وأن يتقبل تصرفات الشخصيات ويتفهمها ويحترم اختلافها ومميزاتها وعيوبها.

وأوضح أنه يحب كثيرًا تقديم الشخصيات المرسومة بعمق والتي تُقدم البشر بمختلف أنماطهم وتصرفاتهم الطبيعية التي تحتمل الخطأ والصواب، لافتا إلي أن الدراما عملية مُتكاملة ومُستمرة وكل قصة عند روايتها هي التي تُحدد أبطالها سواء كبار او شباب.

وأكد أنه من المدرسة التي تُفضل تقديم الأعمال الجماعية وكل فنان يؤدي دوره وقصته في الأحداث ولا يحبذ كثيرًا الأعمال التي تتمحور كلها حول شخص واحد، لافتا إلى إيمانه بأن الفن عمل جماعي وإبداع مُتكامل لفريق ضخم.

وأكد أن طبيعة الأحداث في هذا العمل الأنسب تقديمها في خمسة عشر حلقة، وهو يُفضل أن يكون العمل مكتوب وجاهز بشكل كامل قبل التصوير حتي يُمكن لكل صُناعة تقديم أفضل ما لديهم خلال مراحل تنفيذه.





ووجهت ميان السيد الدعوة للمُشاهدين لمُتابعة "نص الشعب إسمه محمد" وقالت: سيكون مُسلسل مُختلف وشيق، وأكدت ميان أن دورها مُختلف عن شخصيتها ولم تُقدمه من قبل ومثل تحدي كبير لها، وأشارت إلي أنها محظوظة أنها عملت منذ بدايتها مع نجوم كبار تعلمت منهم الكثير من قواعد العمل وإحترام المهنة وتفاصيل التمثيل، وما يُميز هذا العمل أنه يمزج بين النجوم الشباب والكبار وهناك توافق وكيمياء كبيرة ظهرت بين المُشاركين، وأكدت أن العمل يُخاطب كل أفراد الأسرة بصورة راقية وجذابة، وأشارت ميان السيد إلى أنها سعيدة أن مُسلسلها هذا العام يُعرض على شاشة MBC مصر التي تجمع كل النجوم وأبرز الأعمال في كل وقت.

ومن جانب آخر قالت الفنانة الشابة هاجر السراج إنها تؤدي في المسلسل دور مُختلف جدًا على سبيل الشكل والمحتوي.

وقالت إنه تربطها علاقة صداقة مع المخرج عبد العزيز النجار وتعاونا من قبل في مُسلسل "حالة خاصة" وهو الذي رشحها لهذا العمل، وهي سعيدة جدًا أنها تُقدم شخصية جديدة عليها، مؤكدة أنه عندما تكون هناك ثقة مُتبادلة مع فريق العمل سيعمل الجميع في تناغم كبير سينعكس على المُنتج النهائي.

وقالت: "المُسلسل خطوة مُهمة في مشواري المهني وبقدر التحدي والإحساس بالمسؤولية الذي يرافقني إلا أنني أعتقد أن ذلك القلق هو عامل صحي يُساعدني على تقديم شخصيتي في أفضل صورة.

وأوضحت السراج أن تركيبة المُسلسل تمزج بين أجيال مُختلفة من الفنانين وفي الوقت ذاته يُناقش موضوع إجتماعي مُختلف في إطار كوميديا الموقف وبصورة جذابه وشيقة، متمنية أن يلقى المُسلسل النجاح الذي يوازي الجهد الكبير الذي بذله كل فريق العمل في التحضير له.

وقالت ضاحكة إنها وقعت في هوي المُسلسل منذ قرأت الإسم وبدأت تتعرف على الأحداث، مشيرة إلى أن العمل اجتماعي رشيق جذاب يمس طبقات كثيرة في المجتمع، وأن الأحداث خلال التصوير أعادتها لأجواء مُسلسل "عيون" الذي قدمته في بدايتها الفنية بصُحبة النجوم فؤاد المهندس ويونس شلبي وسناء جميل، حيث الأعمال الإجتماعية التي تدور في إطار العائلة وتُقدم المراحل العمرية المُختلفة التي نراها حولنا في كل مكان، وهو جزء من دور الدراما أن يجد المُشاهد نفسه على الشاشة في أنماط وشخصيات تعبر عنه وعن الأفكار التي تشغله.





فيما قالت الفنانة الشابة دنيا سامي: إن الاسم مُشوق جدًا من حيث البداية، وهي شاركت بترشيح من المخرج الذي طلب منها آداء الشخصية بصورة غير نمطية، وأن دورها في هذا المُسلسل يُسبب الكثير من المشاكل في الأحداث وسيكون مُفاجأة كبيرة للمُشاهدين.

وعبرت دنيا عن سعادتها بالفرص التي أصبحت مُتاحة حاليا للشباب الذين حصلوا على فرص كبيرة ومؤثرة في الموسم الحالي، منوهة إلى أن هذا شيء يُحسب لقناة MBC مصر، أن تمنح مساحة كبيرة لعدد كبير من الفنانين الصاعدين وهو بالتأكيد سيمثل فرصة لهم وفي الوقت ذاته يُجدد الدماء ويُضيف للصناعة الفنية.

المؤلف محمد رجاء

وبدوره قال الكاتب محمد رجاء، أن إسم المُسلسل قفز إلي ذهنه أثناء الكتابة وتحديدًا بعد نهاية الحلقة الرابعة، وأشار إلي أن الإسم يعكس أكثر من مدلول فهو مُستقي من دراما الحلقات، ويُعطي أيضًا معني أن هناك حالات كثيرة في المُجتمع لديها نفس القصة.

وأكد محمد رجاء أنه يُحب جدًا أن يُقدم عمل مُسلي مُمتع سواء كان كوميدي أو درامي، ويميل أكثر إلي تقديم رسالته بصورة مُبطنه تدعو المُشاهد للتفكير حتي لو كانت في إطار ساخر أو إجتماعي.

كما أكد أنه يُحب أن يُقدم للمُشاهد وجبة درامية مُختلفة تُحرضه على إعمال العقل، موضحا أن هذا المشروع كتبه منذ عدة سنوات وكان قيد التنفيذ أكثر من مرة حتي أتيحت الفرصة لتقديمه الآن بهذا الإطار من فريق العمل.

وأوضح المؤلف أن الفنانين الشباب الذين شاركوا في هذا العمل إستقبلوا النص بصورة ممتازة وتعاملوا مع الكتابة بإحترام كبير وهو شيء يُحسب لهذا الجيل من النجوم الجُدد، لافتا إلي أن طبيعة الأحداث تتناسب جدًا مع عدد الحلقات وهو من بداية الكتابة كان يري أن هذا الشكل هو الأنسب للقصة.

المُخرج عبد العزيز النجار

وأخيرًا يقول المُخرج عبد العزيز النجار: “المُسلسل إجتماعي ترفيهي بسيط نهدف من خلاله لرسم إبتسامة لطيفة على وجوه المُتابعين”.

وأشار النجار إلى أنه كان حريصًا عند اختيار فريق العمل التنويع بين عناصر الشباب والخبرة والوصول لتوليفة فنية تُقدم تنوع ومُتعة للمُشاهدين، وهو بالتأكيد كمخرج شاب مُهتم بإتاحة الفرصة أمام نجوم جدد ولكنه لا يغفل الإستفادة من خبرات النجوم.

وأوضح النجار، أن “المُسلسل له خصوصية كبيرة والرجال تحديدًا سيفهمونه أكثر لأنه يمس مرحلة عمرية يتعرض لها الرجال بعد الزواج ومشاعر مُعينة تتغير أو تتجه لشخص آخر، ونحن حرصنا على تقديم هذا الإطار دون أن نفقد روح المرح والكوميديا التي تُغلف الإطار العام للعمل”.

وأكد مخرج العمل أنه يميل أكثر لتقديم المُسلسلات ذات الـ 15 حلقة أو أقل، حيث يمُكنه ذلك من التكثيف الدرامي، بالإضافة إلي أنه يُحب كثيرًا تقديم الدراما في إطار واضح سواء اجتماعي أو درامي أو كوميدي وغيرها حتي تكون الصورة واضحة لصُناع العمل ويتم تقديمة بصورة جيدة.

ودعا النجار المُشاهدين لمُتابعة مُسلسل "نص الشعب إسمه محمد"، معللا “المُتابعين سيجدون فيه روح الأعمال الدرامية التي إرتبطنا بها في الماضي ولدينا حنين تجاهها، وتمني أن يُلاقي العمل ما يستحقة من نجاح ومُتابعة”.

مُسلسل "نُص الشعب اسمه محمد" بطولة النجوم عصام عمر، رانيا يوسف، ميان السيد، هاجر السراج، شيرين، محمد محمود، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، غادة إبراهيم وآخرين، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج عبد العزيز النجار.

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