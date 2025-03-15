السبت 15 مارس 2025
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تضامن الدقهلية: صرف مساعدات عاجلة لضحايا حادث فرن كنافة المنصورة

من مستشفي الطوارئ
من مستشفي الطوارئ مصابي حادث حريق فرن المنصورة، فيتو

أعلنت مديرية تضامن الدقهلية عن مساعدات مالية لضحايا ومصابي احتراق فرن كنافة بالمنصورة تقدر بـ 10 آلاف للمصاب، و25 ألفا لأسرة المتوفي.


ويتابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حالة مصابي حادث حريق فرن الصاوي بالمنصورة الذي وقع أمس، وأسفر عن إصابة 17 شخصا وتم نقلهم إلى مركز الحروق والتجميل بمستشفى جامعة المنصورة منذ أمس ويتلقون الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة.

 

أول ضحية لحادث حريق فرن كنافة بالمنصورة 

وبعث اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بخالص التعازي والمواساة لأسرة المرحوم خالد السيد أحمد صالح ابن قرية المالحة التابعة لمركز المنصورة، الذي توفى اليوم، وأكد المحافظ  توفير كافة سبل الرعاية الاجتماعية لأسرته، وتوفير جميع أوجه الدعم المعنوي والمادي للأسرة الكريمة.

صرف مساعدات مالية عاجلة لأسر المصابين

ووجه محافظ الدقهلية للتضامن الاجتماعي بالانتقال إلى أسرة الفقيد وتوفير جميع احتياجاتهم اللازمة، كما وجه بسرعة إنهاء إجراءات التصريح بالدفن، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وكذلك كلف بصرف المساعدات المادية المقررة لأسرته، وكان المحافظ قرر صرف مساعدات مالية عاجلة أمس لأسر المصابين.

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تفاصيل إصابة مصابي الحريق 

 

وكان محافظ الدقهلية قد تابع بنفسه طوال يوم امس ومنذ وقوع حادث الحريق، ورافق المصابين إلى مستشفى الطوارئ ومنها إلى مركز الحروق والتجميل بمستشفى جامعة المنصورة، ومازال يتابع حالات الإصابة حتى مثولهم للشفاء، ويذكر أنه من بين المصابين حالتين تم خروجهم أمس من مستشفى الطوارئ لتماثلهم للشفاء، وحالة تم خروجها بناء على رغبتها، وحالة واحدة غير مستقرة، وباقي 12 من المصابين بحالة ما بين بسيطة ومتوسطة وسيتم خروجهم خلال يومين إلى أسبوع على الأكثر بعد الاطمئنان عليهم.

 

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