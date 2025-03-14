19 صورة ترصد رفع 530 طن مخلفات وقمامة في الدقهلية

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، أعمال تنفيذ حملة النظافة لرفع تجمعات وتراكمات القمامة بمدينتي المنصورة وطلخا، والتي تم خلالها رفع 530 طن مخلفات، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تأتي إلى جانب وجود شركات النظافة التي تقوم بجمع ونقل المخلفات بمدينتي المنصورة، وطلخا، وأن أعمال حملات رفع المخلفات والتراكمات والنظافة اليومية، تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

رفع 530 طن مخلفات بلدية وتراكمات قمامة بالمنطقة المركزية في الدقهلية

من جانبه أوضح اللواء عماد عبد الله السكرتير المساعد للمحافظة، أنه تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالإشراف على أعمال النظافة ورفع الكفاءة بالمنطقة المركزية، وبمتابعة محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، الذي أشار أنه تم رفع 530 طن مخلفات بلدية وتجمعات قمامة ونقلها إلى مصنع التدوير بسندوب.

كما تم كنس الشوارع وتقليم أشجار الجزر الوسطى بشارع الجمهورية، وحديقة شجرة الدر والحدائق المفتوحة بشارع الجيش، وري المسطحات الخضراء بمدينتي المنصورة وطلخا، ومتابعة تشغيل أربع شركات نظافة بمدينة المنصورة وطلخا باجمالي 1300عامل على مدار الثلاث ورديات.

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