محافظ الدقهلية: ضبط 3250 كيلو لحوم ودواجن فاسدة (صور)

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار حملات الرقابة التي تجري بالتنسيق بين الطب البيطري، ومديرية ومباحث التموين، للتفتيش على، محلات الجزارة، وثلاجات حفظ اللحوم، والمطاعم، وأماكن بيع وتداول اللحوم، والأسماك والدواجن، وتم خلالها ضبط 3250 كيلو لحوم ودجاج مخالفة للمواصفات والتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية.

محافظ الدقهلية: ضبط 3250 كيلو لحوم ودجاج مخالفة للمواصفات وذبح خارج المجزر

وأوضح محافظ الدقهلية أن الرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ التي تقوم ببيع وتداول وعرض اللحوم والمنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، تهدف إلى ضبط الأسعار وعدم المغالاة، والتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين.

من جهته أوضح الدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطري، والدكتورة حنان أبو العطا مدير عام الصحة والمجازر، قيام حملة بالمرور والتفتيش على أماكن بيع وتداول السلع الغذائية واللحوم، بمركز ميت غمر، بالتنسيق مع المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين، والعميد خالد دويدار مدير مباحث التموين بالدقهلية

نتائج حملات مكبرة علي المحلات والأسواق بالدقهلية

أسفرت عن تحرير محضر عينات لحوم وكبدة ودجاج ومصنعات لحوم بوزن 3 أطنان و200 كجم، وتحرير محضرين ذبح خارج السلخانة بوزن 50 كجم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على وصول طعام آمن خالي من مسببات الأمراض.

ترأس الحملة بمركز ميت غمر، الدكتور سامح الدسوقي مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالدقهلية، ومشاركة الدكتورة مروة بدير، والدكتورة إيناس الشافعي من أطباء إدارة التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري.

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