وفاة أول ضحية من مصابي حريق فرن الكنافة بالمنصورة متأثرا بإصاباته

لفظ أحد مصابي حادث حريق فرن الكنافة بالمنصورة أنفاسه الأخيرة، متأثرا بإصاباته داخل مركز الحروق والتجميل بمستشفى جامعة المنصورة.

وبعث اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بخالص التعازي والمواساة لأسرة المرحوم خالد السيد أحمد صالح ابن قرية المالحة التابعة لمركز المنصورة، الذي توفى اليوم،أحد ضحايا الحريق

وأكد المحافظ على توفير كافة سبل الرعاية الاجتماعية لأسرته، وتوفير جميع أوجه الدعم المعنوي والمادي للأسرة الكريمة.

ووجه محافظ الدقهلية للتضامن الاجتماعي بالانتقال إلى أسرة الفقيد، وتوفير جميع احتياجاتهم اللازمة، كما وجه بسرعة إنهاء إجراءات التصريح بالدفن، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وكذلك كلف بصرف المساعدات المادية المقررة لأسرته، وكان المحافظ قدد قرر صرف مساعدات مالية عاجلة أمس لأسر المصابين.

حالة مصابي حادث حريق فرن الصاوي بالمنصورة

ويتابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حالة مصابي حادث حريق فرن الصاوي بالمنصورة الذي وقع أمس، وأسفر عن إصابة 17 شخصا وتم نقلهم إلى مركز الحروق والتجميل بمستشفى جامعة المنصورة منذ أمس ويتلقون الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة.

وكان محافظ الدقهلية قد تابع بنفسه طوال يوم أمس ومنذ وقوع حادث الحريق، ورافق المصابين إلى مستشفى الطوارئ ومنها إلى مركز الحروق والتجميل بمستشفى جامعة المنصورة، ومازال يتابع حالات الإصابة حتى مثولهم للشفاء.

ويذكر أنه من بين المصابين حالتين تم خروجهم أمس من مستشفى الطوارئ لتماثلهم للشفاء، وحالة تم خروجها بناءا على رغبتها، وحالة واحدة غير مستقرة، وباقي 12 من المصابين بحالة ما بين بسيطة ومتوسطة وسيتم خروجهم خلال يومين إلى أسبوع على الأكثر بعد الاطمئنان عليهم.

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