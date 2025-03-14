وكيل صحة الدقهلية: 84 جولة تفقدية للمستشفيات خلال 12 يوما في رمضان

كشف الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة صحة الدقهلية أن الفرق الإشرافية بالإدارة العامة للطب العلاجي كثفت من جولاتها الميدانية خلال الـ ١٢ يومًا الأولى من شهر رمضان، لتصل إلى 84 زيارة تفقدية، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى .

المرور على 27 مستشفى خلال الفترات الصباحية والمسائية



شمل المرور نحو 27 مستشفى خلال الفترات الصباحية والمسائية، وخاصة بعد منتصف الليل، بواقع نحو 4 مرورات جماعية على مستشفيات أجا وبلقاس وميت غمر وشربين، علاوة على 60 جولة لإدارة المستشفيات و20 زيارة ميدانية للطب العلاجى.

جرى خلالها تفقد الأقسام الطبية المختلفة، منها الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والعنايات المركزة، والحضانات، والكلى الصناعي، والمعامل، والأشعة، والعمليات، وبنوك الدم.



معالجة أي سلبيات أثناء المرور والتفاعل المباشر مع الفرق الطبية

أسفرت المتابعات الميدانية المكثفة عن الاطمئنان على سير العمل، وتواجد الفرق الطبية والتمريضية، والتأكد من جودة التسجيل الطبي واتباع البروتوكولات العلاجية وفقًا لمعايير الجودة وتعليمات وزارة الصحة، علاوة على معالجة أي سلبيات أثناء المرور والتفاعل المباشر مع الفرق الطبية لمناقشة أي ملاحظات أو تحديات قد تواجههم أثناء تقديم الخدمة.



تحسين مستوى أداء العنصر البشري

وأوضح وكيل الوزارة أن جولات المرور الإشرافى تهدف فى المقام الأول إلى تحسين مستوى أداء العنصر البشري، وجودة الخدمة الصحية، عبر تفقد منافذ تقديم الخدمة والوقوف على أي سلبيات من شأنها تحسين الجانب الفني والإداري في أداء العاملين، وحل المشكلات والتحديات التي تواجه انتظام سير العمل، ومعالجة أي قصور، والوقوف على احتياجات المنشآت من تجهيزات مختلفة، والعمل على دعمها، لتقديم أفضل خدمة صحية ممكنة للمواطنين بمحافظة الدقهلية مثمنًا جهود الطب العلاجى برئاسة الدكتور أحمد البيلى والدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات.

بحث أعمال التطوير ورفع كفاءة الخدمة المقدمة فى مستشفيات أجا ونبروه



بدوره لفت الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى أنه رأس بعض الجولات بهدف بحث أعمال التطوير ورفع كفاءة الخدمة المقدمة فى مستشفيات أجا ونبروه، هذا بالإضافة إلى مراجعة كفاءة الأجهزة الطبية ومواعيد صيانتها الدورية لضمان استمرار تقديم الخدمات بجودة عالية، وكذلك الاطمئنان على تدريب الفرق الطبية والتمريضية على أحدث الأساليب العلاجية وبرامج مكافحة العدوى، مع التأكيد على أهمية التثقيف الصحي للمرضى وذويهم، خاصة بأقسام الكلى الصناعى.

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