تسيير الحركة المرورية بطريق أسيوط الزراعي بعد حادث تصادم سيارتين

نجحت الإدارة العامة للمرور من تسيير الحركة المرورية بطريق أسيوط الزراعي بدائرة مركز شرطة الحوامدية،بعدما تسبب حادث تصادم سيارتين في مصرع سيدة وإصابة اثنتين في حادث سير جنوب الجيزة، تم نقلهم لمستشفى الحوامدية .

كما نتج عن الحادث زحام مروري بالطريق وتمكنت قوات الإدارة من انتظام حركة المرور أمام قائدي السيارات بعدما قامت بسحب سيارات الحادث عبر أوناش المرور.

وتواصل أجهزة البحث جمع المعلومات والتحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث.



تلقي مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ووجود ضحايا بطريق مصر أسيوط الزراعي.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص مصرع “مريم أ” وإصابة أمنية “محمود” 46 عامًا و"شروق أ" 26 عامًا في حادث سير بالطريق المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم.



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