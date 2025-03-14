الجمعة 14 مارس 2025
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حوادث

إصابة سيدة تركية في انقلاب سيارة أعلى كوبري صفط اللبن

إنقلاب سيارة ملاكي
إنقلاب سيارة ملاكي

أصيبت سيدة تحمل الجنسية التركية في  حادث انقلاب سيارة ملاكى أعلى كوبري صفط اللبن، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية أمام لسيارات، وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث كوبري صفط اللبن اليوم 

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مرورى أعلي كوبري صفط اللبن، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي أعلى كوبري صفط اللبن، مما أسفر عن إصابة سيدة تحمل الجنسية التركية، وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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