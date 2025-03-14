الجمعة 14 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الحماية المدنية تسيطر على حريق بمخزن خردة بالمنوفية

الحماية المدنية تسيطر
الحماية المدنية تسيطر على حريق بمخزن خردة بالمنوفية

نشب، منذ قليل، حريق هائل داخل مخزن للخردة بمدخل قرية شنوان اتجاه شبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من العميد أحمد السيد مأمور مركز شبين الكوم  يفيد بنشوب حريق في مخزن للخردة بمدخل قرية شنوان اتجاه شبين الكوم التابع لذات المركز.

 

وانتقلت قوة من الحماية المدنية برئاسة الرائد محمود عبدالغفار مدير وحدة الحماية المدنية بشبين الكوم، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده للعقارات المجاورة دون وقوع خسائر في الأرواح.

وأكد مصدر أمني أن الحريق نشب نتيجة حدوث ماس كهربائي، وأسفر عن اشتعال الحريق بالمخازن الواقع على مساحة ٤٠٠ متر، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية حريق بمخزن خردة شبين الكوم قرية شنوان محافظة المنوفية

مواد متعلقة

طب المنوفية تشدد على تطبيق اللوائح في واقعة وفاة الطالبة إيمان دياب

إيقاف 4 أساتذة بطب المنوفية لمدة 3 أشهر بسبب امتحان تعجيزي الأنف والأذن

العثور على طفل حديث الولادة غارق في ترعة بالمنوفية

بعد وفاة زميلتهم، بيان جديد لطلاب طب المنوفية يكشفون عن تغيير مفاجئ في الدرجات

رئيس قسم الأنف والأذن بطب المنوفية يكشف مفاجأة حول وفاة الطالبة إيمان مصطفى

والد طالبة طب المنوفية يكشف تفاصيل صادمة عن معاناة ابنته قبل وفاتها

طلاب طب المنوفية: نطالب بإعلان نتائج التحقيقات فى وفاة الطالبة إيمان سريعًا

مصرع فتاة أسفل عجلات قطار شبين الكوم بالمنوفية

الأكثر قراءة

بعد تلقيها استغاثات، محافظة الإسكندرية تكشف تفاصيل أعمال التنقيب عن الآثار بـ كرموز

بعد إعلانها الانفصال عن زوجها، رحمة أحمد تتصدر الترند

الأرصاد تحذر من نشاط للرياح المثيرة للاتربة غدا على هذه المناطق

بالأيدي والأرجل، تفاصيل اعتداء مدير مدرسة على طالبتين بالضرب المبرح في البحيرة

قرار عاجل من محافظ البحيرة بشأن اعتداء مدير مدرسة على طالبتين بالضرب المبرح

"إنتي منافقة"، نجلاء بدر تصدم بسمة وهبة وتحرجها على الهواء (فيديو)

صرف تكافل وكرامة عن شهر مارس 2025 بالزيادة الجديدة غدًا

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

منوعات

المزيد

تراتيل وصراخ، راكب يثير الذعر على متن طائرة أمريكية ويعتدي على طاقمها

برسائل الترحيب والجرافتي وعلم فلسطين، المطرية تتزين استعدادا لحفل الفطار الجماعي السنوي (صور)

بسبب حديثه عن خلق الله، متحول جنسيا يشهر مسدسه في وجه واعظ بأمريكا (فيديو)

أناقة تجمع بين الأصالة والحداثة، إطلالة ساحرة للملكة رانيا في شهر رمضان

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 14/ 3/ 2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الجمعة

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة بالسوق المحلية

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

معاوية.. سيرة مؤسس الدولة الأموية من كاتب الوحي حتى أول ملك في الإسلام (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، أم سلمة أول مهاجرة وآخر من تُوُفِّي من أمهات المؤمنين

تفسير رؤية صلاة العشاء في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

معجزات الرسول، الله يبر بقسم النبي

المزيد
الجريدة الرسمية