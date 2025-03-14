الحماية المدنية تسيطر على حريق بمخزن خردة بالمنوفية

نشب، منذ قليل، حريق هائل داخل مخزن للخردة بمدخل قرية شنوان اتجاه شبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من العميد أحمد السيد مأمور مركز شبين الكوم يفيد بنشوب حريق في مخزن للخردة بمدخل قرية شنوان اتجاه شبين الكوم التابع لذات المركز.

وانتقلت قوة من الحماية المدنية برئاسة الرائد محمود عبدالغفار مدير وحدة الحماية المدنية بشبين الكوم، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده للعقارات المجاورة دون وقوع خسائر في الأرواح.

وأكد مصدر أمني أن الحريق نشب نتيجة حدوث ماس كهربائي، وأسفر عن اشتعال الحريق بالمخازن الواقع على مساحة ٤٠٠ متر، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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