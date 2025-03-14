مصرع سيدة وإصابة 2 آخرين في انقلاب سيارة أعلى طريق مصر أسيوط الزراعي

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 2 آخران في حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى طريق مصر أسيوط الزراعي جنوب محافظة الجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



حادث مصر أسيوط الزراعي

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ، ووجود مصابين أعلى طريق مصر أسيوط الزراعي جنوب محافظة الجيزة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور لمكان الواقعة.

حادث مصر أسيوط الزراعي اليوم

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي أعلى طريق مصر أسيوط الزراعي، مما أسفر عن مصرع مريم أحمد وإصابة أمنية محمود 46 سنة، وشروق أحمد 26 سنة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقال رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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