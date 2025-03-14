الجمعة 14 مارس 2025
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خارج الحدود

مساعد الرئيس الروسي: ضمان حياة العسكريين الأوكرانيين في كورسك مرهون بهذا الشرط

بوتين، فيتو
بوتين، فيتو

قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن الرئيس بوتين أكد أن الجنود الأوكرانيين في مقاطعة كورسك سيحظون بحياة كريمة ومعاملة لائقة بشرط أن يلقوا أسلحتهم ويستسلموا. 

بوتين يضمن حياة الجنود الأوكرانيين في كورسك 

وذكرت تقارير إعلامية أن الجيش الروسي تمكن من تطويق منطقة كورسك وحصار القوات الأوكرانية هناك، وهو ما نفته كييف.

وفي وقت سابق أعلن قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي، أن قواته تتراجع في منطقة كورسك الروسية، حيث أعلنت قوات موسكو تحقيق تقدم سريع في الأيام الأخيرة.

تراجع قوات أوكرانيا في كورسك مع التقدم الروسي

وقال سيرسكي عبر فيسبوك: "في وضع هو الأكثر صعوبة، فإن أولويتي كانت وستبقى إنقاذ حياة الجنود الأوكرانيين. ولهذا الغرض، تقوم وحدات قوات الدفاع عند الضرورة بمناورات نحو مواقع أكثر ملاءمة"، مستخدما صيغة يلجأ إليها الجانبان الروسي والأوكراني عادة للحديث عن تراجع، حسب وكالة "فرانس برس".

وكان الرئيس الروسي قد أمر جيش بلاده بأن يحرر في شكل كامل منطقة كورسك الروسية، إذ أعلنت قواته إحراز تقدم سريع في الأيام الأخيرة على حساب القوات الأوكرانية.

وقال بوتين الذي ارتدى بزة عسكرية لرئيس الأركان فاليري جيراسيموف: "أتوقع أن تنجز كل المهمات القتالية التي تخوضها وحداتنا، وأن يتم قريبا تحرير أراضي منطقة كورسك بالكامل من العدو".

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بوتين كورسك كييف أوكرانيا موسكو

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