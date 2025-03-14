الجمعة 14 مارس 2025
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خارج الحدود

الاحتلال يهاجم حماس ويقرر إعادة وفد التفاوض

غزة،فيتو
غزة،فيتو

 قررت إسرائيل إعادة وفدها التفاوضي من الدوحة، مساء اليوم، ردًا على ما وصفته بأنه تلاعب رخيص من حماس وتخريبها، وفق القناة 14 وصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليتين.

وتزعم "يديعوت أحرونوت": "إذا افترضنا أن مستعدة حقًا لإطلاق سراح الرهينة الأمريكي-الإسرائيلى عيدان ألكسندر وأربعة قتلى آخرين، فإن إسرائيل تواجه حاليًا مشكلة في قول لا، وهناك عقبة أخرى تتمثل في مسألة المقابل.

وقالت مصادر إسرائيلية مشاركة في مفاوضات الدوحة إن حماس تعيد طرح اقتراح سبق أن نوقش مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي في قضية الرهائن، آدم بويلر، الذي كان على اتصال مباشر مع حماس وتم استبعاده من منصبه منذ ذلك الحين.

وتم إسقاط هذا الاقتراح، ويبدو بأن هذا كان مناورة من حماس لتجنب الظهور بمظهر المتردد، وفق الرواية الإسرائيلية.

فيما هاجم مسؤول إسرائيلي كبير، لم تكشف القناة 14 هويته، حماس بشدة، بقوله: إن الحركة تحاول إثارة الخلاف بين إسرائيل والولايات المتحدة، وتقوم بـ"تلاعب رخيص"، وفق تعبيره.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها اليوم الجمعة نقلا عن وسطاء عرب أن المفاوضين الإسرائيليين رفضوا فكرة التفاوض على اتفاق شامل قد يقضي بإنهاء الحرب.

 

تطورات مفاوضات حماس وإسرائيل 

وأضافت الصحيفة أن الطرفين ناقشا سبلا مختلفة لإطلاق سراح بعض "الرهائن" مقابل تمديد وقف إطلاق النار.

وفي السياق ذاته، قالت حركة حماس، اليوم الجمعة، إنها تسلمت مقترحا من الوسطاء لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار.

وأضافت الحركة في بيان: "تسلّم وفد قيادة حركة حماس،، مقترحا من الإخوة الوسطاء لاستئناف المفاوضات، حيث تعاملت معه الحركة بمسؤولية وإيجابية، وسلمت ردّها عليه فجر الجمعة".

المرحلة الثانية من المفاوضات

وقالت إن "الرد تضمن موافقة الحركة على إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، إضافة إلى جثامين 4 آخرين من مزدوجي الجنسية".

 

وأكمل البيان: "تؤكد الحركة جاهزيتها التامة لبدء المفاوضات والوصول إلى اتفاق شامل حول قضايا المرحلة الثانية، داعيةً إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملة".

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إسرائيل الولايات المتحدة حركة حماس مفاوضات الدوحة

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