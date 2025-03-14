الموت وأحكام صلاة الجنازة وزيارة المقابر وتواصل الموتى؟ عل جمعة يجيب عن تساؤلات الشباب

تطرق الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، إلى قضية مهمة هي قضية الموت والحساب.

وقال د. علي جمعة: نتكلم عن شيء من الحضور، وعن شيء من الغياب، الغيب والشهادة، ونتكلم على جهة الخصوص، في العلاقة بين الأحياء الذين لم يأتِ أجلُهم بعد، وبين من سبقونا إلى الله، سبحانه تعالى، الذين رحلوا من الحياة الدنيا بعد أن مَنَّ الله عليهم بالحياة والتكليف والتشريف. العلاقة بين الحي والميت.

متى تنزل الروح في الجنين؟

أجمعت الأديان على أن الإنسان خُلِق من جسدٍ دخلت فيه روح. وعندنا في الإسلام أن هذه الروح تنزل إلى ذلك الجسدِ، بعد انتهاء الشهر الرابع من الحمل.. يعني في حالة كونه جنينًا في بطن أمه.. تمضي الشهور؛ الأول والثاني والثالث والرابع، ويتم 120 يوما.. 4 شهور ويوم واحد يكون الجنين قد نزلت فيه الروح.

"الحياة النباتية"

وكشف علي جمعة أن بعض العلماء يتساءلون: ولكننا نشاهد حركة في الجنين منذ اليوم الأول إلى الـ120 يوما.. هذه الحركة يسميها الفقهاء بـ"الحياة النباتية".. الجنين ينمو كما ينمو النبات ولكن ليس فيه روح.

الروح ينزلها الله في عالم الحيوان، سواء كان الإنسان أو البهائم.. والفرق بين الإنسان والبهيمة العقل، أن الله أعطى للإنسان عقلا يختار به، ولم يعطِ للبهيمة هذا العقل، ولذلك عندها مخ، ولكن ليس عندها ذاكرة، ولا تفكر، ولا استرجاع، ولا ربط للأشياء بعضها ببعض.. هي تنظر وتتعامل مع الموقف الآن.

أما الإنسان فيربط ويخطط ويدبر ويجعل هذا مع هذا، ويستنبط أمورا لا تستطيع البهيمة في عالم الحيوان أن تصل إليها، فيما يصل الإنسان إليها بالعقل، فالعقل سُمِّي كذلك لأنه يعقل الإنسان عن الخطأ.. لما الإنسان يفكر أنه يرتكب الخطأ فيردعه، ويقول له: هذا خطأ وهذا عيبٌ، وغلط، فيرتدع عن هذا.. هذا الجسد، والبعض يسميه "الناسوت"، دخلت فيه الروح، والروح دخلت فيها النفس: "ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها".

لهذا يصرخ المولود

وقال المفتي الأسبق: عندما يستهل الطفل صارخا، أول ما يواجه الحياة، يتنفس، وهذا النفس يدخل، ويريد أن يخرج فيبكي ويصرخ.. فهذا نسميه يستهل حياته صارخا.. فإذا استهل الطفل صارخا عرفنا أن به جسد بداخله روح، وبداخله نفس.. النفس تصعد من هذا الكائن وتعود، فإذا خرجت النفس فنحن في حالة النوم، إذا عادت النفس فنحنُ قد استيقظنا.. الروح بداخلها النفس، إذا خرجت فالإنسان قد مات، إذا دخلت فالإنسان قد حيا مرة أخرى.

الله يتكلم عن عموم الروح، فيقول: "ومن ورائهم برزخٌ إلى يومِ يُبعثون"، أي لا تستطيع الروح أن تعود مرة أخرى إلى الجسد، في عموم الخلق.. في سُنَّة الله.

واستطرد: إلا أن الله، سبحانه وتعالى، قد يُحدث بعضَ المعجزات، فيحيا الميت بعد وفاته: "فأماته الله مئة عام ثم بعثه".. أرجع الله الروح في بعض الأجساد فألف "ابن أبي الدنيا" كتابا أسماه: "من عاشوا بعد الموت"، في أولئك الذين بعثهم الله، سبحانه وتعالى، مرة أخرى.

فقوله تعالى: "ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون"، معانها في الغالب الأعم إنما حدث هذا في بعض الأفراد على سبيل المعجزة.

ويسأل كثير من الناس حول العلاقة بيننا وبين تلك الأرواح التي هي في البرزخ عند جميع الأديان.

الحساب في القبر أم في يوم القيامة؟

وتساءل أحد الشباب من الحضور: الناس بتقول إن الشخص لما بيموت فربنا بيحاسبه على طول، وبيدخله الجنة أو النار، وبعض الناس بتقول إننا بنتحاسب يوم القيامة، أيهما أصح؟

وأجاب جمعة: أول ما الإنسان بتطلع روحه بيبقى شايف حاجة زي ما أنت بتشوف في التليفزيون، إنه متوجه ناحية الجنة أو العقاب.. توجه فقط، لكن الحساب: انت عملت إيه ورحت فين، وجيت منين، وهتاخد ثواب أد إيه، وعليك عقوبة أد إيه، فهذا يوم القيامة، لكن الروح عندما تخرج يفتح لها طريق أو سبيل أو حاجة على شاشة، أنا باقرب لك المسائل.. إما كدة اتجاه الجنة، ويشم رائحة حلوة، ويشوف منظر جميل بيهدي النفس، أو مكتئب وشامم ريحة وحشة.

ده يبقى ثواب، وده يبقى عقاب.

هل الميت بيحس بينا؟

ثم سأل طالب: هل الميت بيحس بينا واحنا عنده، بنقرا له الفاتحة؟

جمعة: نعم.. عنده، وفي أي مكان.. يعني لو قرأت له الفاتحة هنا، ووهبت ثوابها له عايعرف.. يوصلها له، تيجي له في صورة هدية مكتوب عليها اسمك، فيدعي لك علشان ما يبقاش فيه منة منك عليه.

وتساءل طالب آخر: ازاي الميت بيحس بينا لما نبقى عنده؟

وأجاب جمعة، متسائلا: وإيه الإشكال في كدة؟ ازاي انت بتفتح التليفزيون وبتشوف الراجل اللي بيقول نشرة الأخبار وهو بعيد عنك في أمريكا؟! ما هو حاجة زي كدة.. كلمة ازاي بعد التطور التكنولوجي اللي حصل اتقربت للأذهان.

هل هناك تواصل بين الموتى؟

وطرح شاب سؤالا: هل الميتين بيتواصلوا مع بعض؟

وأجاب الدكتور جمعة: طبعا، بيتواصلوا مع بعض، وبيتكلموا مع بعض، وبيتساهروا مع بعض، بيسألو الروح اللي طالعة جديدة: احنا كان عندنا قطة راحت فين؟ وهكذا؟

شفاعة الرسول.. كيف؟

وسأل زميله: الرسول، عليه الصلاة والسلام، ها يشفع لنا ازاي يوم القيامة؟

وأجاب علي جمعة: بأنه يتوسل إلى الله لما هانروح له، نقول له: يا رسول الله، احنا لنا 500 سنة بنتحاسب.. تعبنا خلاص، فنعمل إيه؟!

هانروح لآدم وبعدين نوح وإبراهيم وعيسى وموسى.. كلهم يقولوا: لستُ أنا.. لستُ أنا، فيذهب النبي فيسجد يوم القيامة عند العرش، فيلهمه الله بمحامد كثيرة لم يلهمها لأحد من قبله.. وبعيدن يقول: يا محمد، اشفع تُشَفَّع وقل تُسْمع.. فيدعو الله أن يخفف هذا اليوم، بدل: "إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدوه"، فيبقى 500 بس.. الناس كلها تبقى مستفيدة من حضرة النبي: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين".

وسأل شاب: إيه الحاجات اللي بيحس بها الإنسان قبل ما يموت؟

أجاب جمعة: ولا حاجة، على حسب.. فيه ناس بتموت موت الفجأة مش بيحس بحاجة، وفيه ناس تحس إن الأجل قرَّب، وفي بيحس بالقلق، وفيه ناس ما تحسش.. مش ضروري إن الإنسان يحس بكل حاجة.

ليه الناس بتخاف من الموت؟!

وسأله طالب: ليه الناس بتخاف من الموت؟

فرد قائلا: بيني وبينك، وما تقولش لحد؟ عندهم عباطة؛ لأنك لو عرفت الحقيقة إنك ها تأتي على كريم، سبحانه وتعالى، مكنتش خفت.

ثم سأل الطالب: الناس بتخاف من الحساب.

جمعة: تخاف من الحساب لما تكون مسيء.. لما تبقى تركت الصلاة، والصيام، والحج وانت قادر عليه، والزكاة وانت غني.. ساعتها تخاف الحساب، ويجب على الإنسان أ، يعرف هذا.

رؤية الميت في الحلم

وسأل طالب: هل لما حد يموت، وحد متعلق بيه، ويشوفه في المنام فرحان، ده يدل على إيه؟

ورد د. جمعة: على أنه بخير، وأن الله، سبحانه وتعالى، رحمه.

وتوجه شاب بسؤال: فيه ناس بتقول إن الميت بيفضل في بيته 3 أيام بيشوف مين حزين عليه؟

وأجاب الدكتور علي جمعة: مفيش حاجة في الشرع الشريف.

هل الميت يرى ملك الموت وهو يسحب روحه.. سؤال مهم، وهذه إجابة علي جمعة

وسأل تلميذ: هل الميت وهو بيموت بيشوف ملك الموت وهو بيسحب روحه؟

وأجاب د. جمعة: ممكن.

هل الميت يدخل الجنة قبل يوم القيامة؟

وتساءل شاب: حضرتك قلت إن الميت بيشوف طريقين، إما الجنة أو النار.. هل هو ممكن يدخل الجنة يستمتع بها قبل يوم القيامة؟

ورد: نعم.. الشهداء بيبقوا كدة.

وسأل طالب: هل الميت ممكن ييجي في صورة حد حي؟

أجاب المفتي الأسبق: لا، ده نوع من أنواع التمثيل، ودي قضية نخصص لها حلقة لوحدها.

وسأل شاب: ليه بندعي للميت؟

وأجابه الدكتور علي جمعة: لأن ربنا أمرنا بذلك.. لأنه انتهى عمله: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ولد صالح يدعو له...."، فأمرنا ربنا أن نبرَّ آباءنا والسابقين، وأصدقاءنا، وجيراننا، وهكذا.. وندعوا لهم لأنهم في احتياج إلى هذا الدعاء، حيث انقطع عملهم.

حُزن أهل الأرض والسماء

وسأل شاب: الرجل الصالح لما بيموت بيزعل عليه أهل الأرض والسماء؟

وكانت إجابة الشيخ: السماء والأرض لا تبكي على الطالح، وعلى ذلك فهي تبكي على الصالح، لأن الله، سبحانه وتعالى، أراد أن يتفاعل هذا الكون معاك.. الكون كله يسبح فلما انت بتسبح بتبقى ماشي في التيار بتاع الكون.. لما تعصي تبقي ماشي عكس الكون.

خللي بالك وانت في السباحة، لو سبحت عكس التيار تتعب.. لكن لو مشيت مع التيار، المياه نفسها هاتشيلك.

هل إسراع الكفن دليل على حسن الخاتمة؟

وسألت فتاة: بعض الناس بتقول إن الكفن لما بيسرع ده يدل على حسن الخاتمة، ولما بيتأخر بيدل على أن الشخص أعماله مش حلوة!!

جمعة: مفيش وارد في الشرع فيه حاجة، فنرجوا الله، سبحانه وتعالى، أن يقبل الجميع.

وسألت بنت: لما أزور حد ميت من قرايبي، واقعد أتكلم معاه، وأحكي له على اللي تاعبني، هل بيسمعني ويحس بيا، وهل فعلا روحه بتنزل الأرض؟

وأجاب الشيخ علي جمعة: نعم.. أول ما تسلمي عليه: "إذا سلَّم أحدكم على أخيه، فيرد الله عليه روحه".

وتساءل ثانية: إيه اللي ها يحصل بعد البشرية كلها ما تموت؟ إيه اللي هايحصل في الأرض؟

فأجاب المفتي الأسبق: البشرية هاتموت لما الأرض تفنى: "إذا زلزلت الأرضُ زلزالها وأخرجت الأرضُ أثقالها".. الأرض نفسها تنفجر، فاللي عليها من البشر هايروحوا؟

وسألت طالبة: هي إيه أفضل الصدقة على الميت؟

أجاب جمعة: أحسن حاجة تعمليها الدعاء.

سألت فتاة: لو رحت زرت حد ميت.. بيقولوا إن روحه بتبقى عند ربنا، وأول ما بيشوفني أو يحس بيا بتنزل الروح.. هل ده حقيقي؟

ورد الدكتور جمعة: لا، مش بينزل.. إنما ممكن يدعي لك.

وتساءلت فتاة: لو حد مات وحد بكى أو صرخ.. هل يتعذب؟

أجاب: لا، مش بيتعذب لأنهم صرخوا عليه، هم اللي هايتحاسبوا لكن لو كان هو وصَّى: "صوتوا عليا" يبقى هو هايتحاسب.

زيارة المقابر في العيد

وسألته إحدى البنات: هل زيارة المقابر أول أيام العيد، أو يوم وقفة رمضان، حرام؟

وكانت إجابة د. جمعة: لا، مش حرام، ومش واجب.

وسألت فتاة: ليه ربنا اختار الغراب بالذات علشان يعلم الإنسان طريقة الدفن؟

ورد قائلا: لأن الغراب طائر أسود، وهو بين الطيور ليس مطلوبا.. مش زي العصفور ولا الكروان.. ده عامل زي الحداية، أقل طائر في الاهتمام بثه ربنا علشان يعلم الإنسان ما لم يعلم.

وسأل شاب: هل المتوفى يوم القيامة يقف مع أهل بيته؟

فأجاب د. جمعة: يوم الحساب يهرب من الكل: "يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذٍ شأن يغنيه".

وسألت فتاة: ما ثواب صلاة الجنازة؟

أجاب: كبير عند ربنا لأنها فرض، يجب علينا أن ندعوا للميت في صلاة الجنازة.

وكان هناك سرال من بنت: ليه لما بنروح للميت فيه ناس بتقول إنه بيبقى فيه حاجة أمامه، وهو رايح للقبر، وهو شايفنا واحنا مش شايفينه؟

وأجاب الدكتور جمعة: لأنه في عالم الأرواح، واحنا في عالم الأشباح.. فالشبح كثيف، وهو لطيف، فاللطيف يرى الكثيف، لكن الكثيف لا يرى اللطيف.

وتساءلت إحدى الفتيات: غير مستحب زيارة النساء للمقابر؟

ورد الدكتور جمعة: زيارة النساء للمقابر في قديم الزمان كانت لا تستطيع المرأة أن تملك مشاعرها، فتلطم وتصرخ، ويغمى عليها، فالنبي، صلى الله عليه وسلم، نهى من أجل هذا.

لكن لو مكانش فيكي هذه الصفات، هاتروحي وتدعي، والسلام عليكم وعليكم السلام.. من غير ما تعملي الحكاية اللي البنات مش قادرين يمنعوا نفسهم منها.. البكاء، الصراخ، اللطم على الوجوه والعياذ بالله، تعالى.. روحي، لكن نهي النساء إنها تروح للمقابر معلل.. لهذه العلة.. إنك ما تمسكيش نفسك.

الخصام قبل الموت

وقالت فتاة: لو شخص مات وهو مقاطع حد أو مخاصمه، هل سيحاسب؟

وقال جمعة: طبعا، لأن المشاحن واللي جايب مشاكل هايتحاسب، ودي بتاعة ربنا، وربنا كريم، فيه عفو وفيه صفح وفيه بدل.. فيه حاجات كتيرة، ما تشغلوش بالكم بالحاجات دي، إنما اشغلوا نفسكم بأنفسكم.. بمعنى إني لازم أعمل الخير قبل ما أموت، واعمل رصيدي يزيد ويزيد.. هو ده الكلام الصحيح.

إنما فلان كان مخاصم فلان، مين اللي على حق، مين اللي على باطل، ربنا هايعمل فيه إيه؟ ربنا إن شاء الله نرجوا أن يعفو عنا، ويغفر لنا جميعا.

وسألت طالبة: لو ولد أو بنت ماتوا، ووالدتهم أو والدهم غضبانين عليهم.. وبعد وفتهم سامحوهم.. بعد وفاتهم هل هايتعاقبوا وللا يتغفر لهم؟

وقال الشيخ: إذا كانوا في حالة البلوغ، يعني كبار في السن، وأبوهم أو أمهم غضبانين عليهم، هايتعاقبوا حتى لو عفا الأب والأم عنهم.. لكن لو كانوا في مرحلة الطفولة يبقى لا عقاب.

وتساءلت تلميذة: لما نزور المقابر بالليل ده حرام وللا حلال؟

فقال: بالليل والنهار سيان.. كدة صح وكدة صح.

وسأل شاب: ليه بنحط زرع أمام قبر الميت؟

وأجاب الشيخ: النبي، عليه الصلاة والسلام، وصانا بكدة.. أن نضع شيئا أخضر عند القبر، ده يخفف من ظلمة القبر على المقبور، أو الميت.

ليه صلاة الجنازة مفيهاش ركوع؟

وسأل شاب: ليه صلاة الجنازة مفيهاش ركوع؟

وأجابه الدكتور جمعة: لأنها محض دعاء.. نكبر ونقرأ الفاتحة، ونقرأ الصلاة الإبراهيمية على النبي، ثم ندعوا للميت، وبعد التكبيرة الرابعة ندعوا لعموم المسلمين.

وتساءل شاب: هل لما المتوفى لو ظهر له ملك الموت، بيخبره أنه سيموت، أم يقبض روحه فورا؟ (وكان السائل قد قالها بالياء).. فقاطعه الشيخ:

أول حاجة عايزين نصحح لغويًّا "المتوفي هو الله".. إنما نقول: "المتوفى" علشان فيه فرق بين اسم الفاعل واسم المفعول، "الميت" هو الذي فُعِل فيه الموتُ.. يبقى هو "متوفى".. حدثت عليه الوفاة.. مين المتوفي؟ ربنا، سبحانه وتعالى: "هو الذي يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمُت في منامها".

والإجابة: فيه بعض الأنبياء، لما ظهر لهم أخبرهم: بعد إذنكم أنا هاخد روحكم.. زي ما حدث مع موسى، فيما أخرجه البخاري.

ازاي الميت بيحس بينا؟

وتساءل شاب آخر: ازاي الميت بيحس بينا واحنا واقفين أمام المقابر؟

فأجاب الشيخ علي جمعة: اللي بيحس هو الروح اللي فيها النفس.. النفس مدركة، هي دي اللي بتحس.

لما طلعت الروح وفيها النفس من جواها، هي مدركة، شايفانا واحنا بننقله..... إلخ.

وسأله شاب: لو شخص شاف واحد ميت في المنام، هل دي رسالة عايز يوصلها، وللا حلم عادي؟

وأجاب: غالبا حلم عادي.. بس الناس تحب تعيش في جو، تقول ده بيبعت لي رسالة، بلاش الطريقة دي.

وتساءل طالب: هل فعلا، المتوفى لما بيموت وندفنه.. لما حد بيقعد معاه، مش بيتعذب غير لما بيمشي؟

وكان رد عضو هيئة كبار العلماء: النبي أوصانا ننتظر شوية، من تلت إلى نصف ساعة علشان نلقنه حجته، هيجيله الملكان، ويسألانه: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ فاحنا بنساعده على الحكاية دي.

دفن الأموات في البيوت

وسأله طالب: هل حرام أن ندفن الميت في بيت؟

وكان رد الدكتور جمعة: مش حرام، والمصريون قبل محمد علي باشا، يعني قبل 1800، كانوا بيدفنوا في البيوت.. ولكن بعد كدة محمد علي رأى أننا ينبغي علينا أن نفصل الموتى وندفنهم في مدافن مستقلة، لأن البيوت غير معدة لهذا، فأصدر قانون الجبانات أي المقابر، وصار ممنوعا أن ندفن في البيوت.

في بريطانيا للآن بيدفنوا في البيوت، لما تكون واسعة، ويكون فيه مكان يتسع للقبر.. يجوز الدفن في البيوت حتى الآن.

هناك صلة بين الأحياء والأموات

واختتم: هناك صلة بين الأحياء والأموات، وألف في ذلك الإمام القرطبي كتابا ماتعا، تكلم عن مل ما تحدثنا عنه، وأكثر بكثير، وأسماه: "التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة". وألف ابن القيم، رحمه الله، كتاب "الروح"، وتكلم فيه عن كثير مما تكلمنا فيه.

ومن أراد الزيادة فليراجع تلك الكتب، ففيها علم نافعٌ، يسلي القلب عند فقدان الحبيب، والقريب. ونرجوا الله أن يجمعنا وإياكم على الخير في الآخرة.

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