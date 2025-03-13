فتاة تسأل: هل البارفان حرام؟ رد مثير من علي جمعة

استعرض الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، قضية زينة المرأة.

هل البارفان حرام؟

وسألت فتاة: هل البارفان حرام؟

رد الدكتور علي جمعة: إذا قلنا إنه يجب على المسلم عندما يذهب إلى المسجد أن يتزين لهذا الذهاب.. العطر له أنواع وله درجات.. كل شيء يزيد عن حده ينقلب لضده.. الـ"Perfume" معمول من أجل الرائحة الطيبة، لكن لو أنه كان من أنواع معينة، وبطريقة وضع معينة، وبكميات معينة، ينقلب إلى شيء آخر غير الطيب، الشيء الطيب.



كن يذهبن إلى المسجد بأدوات عطورهن، إذن فوضع العطر ليس فيه شيء.. العطر إما يوضع على الجسد، أو يوضع على الملابس، أو "يبخ" ويسير الإنسان فيه.. كل درجة من هذه الدرجات تعطي رائحة ووقتا وأثرا مختلفا عن الأثر الثاني.. المسلمة في ذاتها عفيفة، تحب العفاف، لكنها تحب الطيب أيضا، وتحب أن تكون نظيفة، وأن تكون طيبة، وأن تكون رائحتها طيبة.. لا نريد أن نخرج عن هذا العفاف.

إنما الأعمال بالنيات

وأوضح د. جمعة: يقول النبي، صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة تعطرت لأجل أن يشمَّها الناسُ...".. فيه نية دخلت هنا، وهي بتحط العطر، علشان تلفت الأنظار إليها، علشان تجذب إليها قلوب الآخرين.. النية هنا بقى.



فالحديث قيَّد هذا الوضع الذي ترتب عليه أنه لا تُقبل صلاتُها، والعقوبات الموجودة لمن تنوي الخروج عن العفاف.

يجب أن نفهم هذا بقوة لأن هذا هو القضية كلها. "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"، وضعها الإمام البخاري في أول صحيفة، لأن ده مفتاح الدين.. لو انتي ناوية تعملي شر بالحكاية دي، ها تتجازي؛ لدرجة الإمام الغزالي، وكل الفقهاء، بيقول: لنفرض أن أمامنا كوب ماء، وتصورت أنها خمر، وشربتها أكون آثما. يقول ابن الصلاح: وفي الحد قولان.. يعني نطبق عقوبة شرب الخمر وللا لأ؟



بعض الفقهاء قال ربنا ستر، وطلعت مياه، والنية السيئة اللي كانت موجودة نتوب إلى الله منها، وبعضهم قال: لا.. أنت تجرأت على شرب الخمر عن طريق شرب الماء.. كان يجب ألا تشربها، إنما في النهاية أنا شربت ماء.. إنما الأعمال بالنيات.....

عايزين نفهم الكلام ده بعمق، لأنه هو اللي هاينقذنا في التعامل مع الحياة الدنيا، فالبرفان حرام وللا حلال للمرأة؟

كان فيه نوع موجود، ترجمته بالعربية علشان ما يبقاش إعلان: "فضيحة".. لو حطيتي منه الناس كلها تبص لك زي ما في الإعلانات.. كم اللي هانحطه، وكذلك النوع، والمستوى.. كل الحاجات دي لازم تكون في نطاق العفاف.. أما أصل إننا نحطه نحط.



لما ييجي حد يطرح أسئلة ملهاش لازمة، زي: يعني نشتري أي نوع؟ نحطه ازاي؟ نحطه امتى؟ كدة زيادة شوية.. احنا بنحط القواعد اللي نقدر بيها نتصرف، ونطبقها، فنوصل للحل السليم.

بوست لدار الإفتاء

وسأل شاب: دار الإفتاء نشرت "بوست"، بتقول إن رش البارفان للسيدات حلال، وفيه حديث بيقول: إن الست اللي بترش بارفان زانية!

وأجاب د. علي جمعة: أنا قلت لك الحديث.. وقلت لك إن فيه "لأجل".. الحديث اللي بتقوله مفيهش كدة.. مفيهش إن اللي بتحط كأنها.. فيه من تعطرت لأجل أن يشمَّها الناسُ.. يبقى لأجل هنا معناها إن فيه نية عندها، حاطاه لغرض معين، وهو غرض إثارة الشهوات والفتن، إلخ... حينئذ تعاقب عند الله، لكن اللي حطت لا تريد هذا، وإنما تريد أن تكون متطيبة لا يشمها الناس، ولا حاجة.. فمرت على قوم، طيب افرض أنها حطت ولم تمر على قوم.. يبقى حلال.. إذن فيه قيود في الحديث لازم تاخد بالك منها، لازم ترجع للحديث وتدرسه بهدوء.. مش كلمات طيرناها من الحديث وحكمنا عليها.

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