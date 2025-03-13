محافظ الدقهلية يتفقد مصابي حريق فرن الكنافة بالمنصورة ويؤكد: لن أغادر قبل الاطمئنان عليهم

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أنه لن يترك مستشفى الطوارئ إلا بعد الاطمئنان على كافة المصابين في حادث حريق فرن كنافة بمدينة المنصورة.

كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بتوفير جميع أوجه الرعاية والعناية اللازمة لمصابي حادث حريق فرن الصاوي بالمنصورة، الذي وقع اليوم نتيجة انفجار غازي، وأسفر عن إصابة 19 شخصًا.

وانتقل المحافظ إلى مستشفى الطوارئ، حيث استقبلت المصابين، وأصر على البقاء حتى الاطمئنان على وصول جميع المصابين وتلقيهم العلاج اللازم، والتأكد من حالتهم الصحية، يرافقه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، ولواء دكتور حسام عبد العزيز مدير الأمن.

إصابة 19 في انفجار فرن كنافة بالمنصورة

وكان محافظ الدقهلية، فور علمه بالحادث، قد انتقل إلى مستشفى الطوارئ، حيث تم نقل المصابين، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية، والتأكد من تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، وعلى الفور، تم دخول حالتين لإجراء عمليات بمستشفى الطوارئ، فيما نُقلت باقي الحالات إلى مركز الحروق والتجميل بجامعة المنصورة لتوفير العلاج اللازم لهم وإجراء الجراحات المطلوبة، وجارٍ اتخاذ اللازم مع كل حالة حسب نوع الإصابة، كما سيتم نقل الحالتين بعد إجراء العمليات إلى مركز الحروق والتجميل لمتابعة العلاج اللازم.

تطبيق معايير السلامة المهنية للحد من وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلًا

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العاملين في المنشآت التجارية والصناعية، وتطبيق معايير السلامة المهنية للحد من وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلًا، وأمر بتشكيل لجنة لمراجعة إجراءات السلامة في المنشآت المشابهة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، وأوضح أن الانفجار الغازي لم يؤثر على الحالة الإنشائية للعقار، ولفت إلى أن العقار حاصل على رخصة بناء.

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