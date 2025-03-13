الخميس 13 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

انخفاض يصل لـ 8.5 جنيه في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

أسعار اللحمة
أسعار اللحمة

أسعار اللحوم اليوم، شهدت أسعار اللحوم انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحمة اليوم في الأسواق

«فيتو» تستعرض سعر اللحوم اليوم في الأسواق، وتشمل سعر لحوم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، سعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

<strong>أسعار اللحمة</strong>
أسعار اللحمة

انخفاض سعر اللحمة الضاني الصافي بالأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 418.1 جنيه، بانخفاض 4 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 320 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحمة الضاني بالعظم في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 385.7 جنيه، بانخفاض 8.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 300 جنيه إلى 460 جنيهًا في أسواق المحافظات.

<strong>أسعار اللحمة</strong>
أسعار اللحمة

أسعار اللحمة البتلو في أسواق المحافظات

وفقًا لرصد البوابة الحكومية، انخفضت أسعار اللحوم البتلو الصافي نحو 6 جنيهات، إذ بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 410.4 جنيه في الأسواق.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 340 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

<strong>أسعار اللحمة</strong>
أسعار اللحمة

سعر كيلو اللحمة “البتلو” بالعظم في الأسواق

ووفقًا لرصد البوابة الحكومية، سجلت أسعار اللحوم البتلو بالعظم انخفاضًا يقدر بـ 3.5 جنيه في الكيلو، إذ بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 381.4 جنيه، وسجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 300 جنيه؛ مقابل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 500 جنيه في الأسواق.

سعر كيلو اللحمة الكندوز الكبير في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 350 جنيهًا، بانخفاض 2.5 جنيه عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن ما بين 250 جنيهًا و400 جنيه.

<strong>أسعار اللحمة</strong>
أسعار اللحمة

 سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 392.1 جنيه في الأسواق، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 350 جنيهًا للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه.

انخفاض سعر كيلو اللحمة الكندوز متوسط السن في الأسواق

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، فسجل انخفاضًا يقدر بـ 4 جنيهات عن سعره السابق، إذ سجل متوسط سعر لحم كندوز قدره نحو 386.7 جنيه في الأسواق، فيما بلغ سعر كيلو لحم كندوز متوسط السن 320 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق، يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيهًا في الأسواق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار اللحوم اسعار اللحوم اليوم سعر اللحوم سعر اللحوم اليوم أسعار اللحمة اليوم أسعار اللحمة سعر كيلو لحوم اسعار كيلو لحوم اسعار اللحم أسعار اللحم اليوم كيلو لحوم لحم كندوز لحم بتلو لحم ضاني سعر اللحمة سعر اللحمة اليوم كيلو لحمه

الأكثر قراءة

المصائب متعددة، خبير اقتصادي يحذر البنك المركزي

محافظ الدقهلية يتفقد مصابي حريق فرن الكنافة بالمنصورة ويؤكد: لن أغادر قبل الاطمئنان عليهم

وزيرة التنمية المحلية: تقديم مساعدات عاجلة لأسر المصابين والمتوفين بحادث قطار القنطرة

انخفاض يصل لـ 8.5 جنيه في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

أشرف كابونجا ينجح في المحاولة الأولى لتحريك قطار سكة حديد صائمًا (فيديو وصور)

أسعار الكعك والبسكويت والغريبة والبيتي فور في السلاسل الغذائية (صور)

الهلال السعودي يقدم عرضه الأول للتعاقد مع قائد ليفربول

فتاة تسأل: هل البارفان حرام؟ رد مثير من علي جمعة

منوعات

المزيد

ابنة كابونجا وزوجته يحتفلان بنجاحه في سحب قطار (صور)

للحفاظ على مشاعر حبيبها، شابة تركية تسرق تاجا ذهبيا من متجر مجوهرات

سيدي سينك تنضم لطاقم عمل فيلم “Spider-Man 4”

اكتشاف آثار ديناصورات كانت قشرة بيوضها جلدية في الصين

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض يصل لـ 8.5 جنيه في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 13-3-2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الذهب فى الإمارات

سعر طن القصدير اليوم الخميس 13-3-2025 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

6 لزمات لأحمد أمين في مسلسل النص (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مظاهر حب وتكريم، هكذا استقبلت بنات المدينة النبي بعد هجرته إليها (فيديو)

علي جمعة يوضح موقف الشرع في الحلال والحرام من زينة المرأة وحكم البرفان وعمل الحواجب

مفتي الجمهورية: التصوف في مصر قائم على العلم والعمل ونهج الكتاب والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية