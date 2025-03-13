الكيلو بـ 160 جنيهًا، التموين تطرح كعك العيد بتخفيضات 30% في المجمعات الاستهلاكية

أعلن اللواء علي أشرف، رئيس الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى التابعة لوزارة التموين، بدء طرح كعك العيد والبسكويت في فروع المجمعات الاستهلاكية اعتبارًا من السبت 15 مارس الجاري، بتخفيضات تتراوح بين 20% و25% مقارنة بأسعار محال الحلويات والسلاسل التجارية.

وأوضح أشرف أن الشركة تستهدف إنتاج 40 طنًا من الكعك والبسكويت، مع إمكانية زيادة الكميات لتلبية الطلب المتزايد وتغطية احتياجات المواطنين.

وأكد أن المنتجات ستكون متاحة في معارض الشركة وفروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وجاءت أسعار كعك العيد في المجمعات الاستهلاكية كالتالي:

- كيلو بسكويت نشادر: 170 جنيهًا

- كيلو كعك سادة: 170 جنيهًا

- كيلو كعك ملبن: 160 جنيهًا

- كيلو كعك بالمكسرات: 230 جنيهًا

- كيلو غريبة سادة: 180 جنيهًا

- كيلو غريبة باللوز: 210 جنيهًا

- كيلو بيتي فور عادي: 190 جنيهًا

- كيلو بيتي فور لوكس: 220 جنيهًا

- كيلو بيتي فور سابليه: 220 جنيهًا

أسعار العلب المشكلة والمكسرات:

- علبة مشكلة (1 كيلو): 180 جنيهًا

- علبة مشكلة (2 كيلو): 350 جنيهًا

- علبة مشكلة (3 كيلو): 520 جنيهًا

وأكد رئيس الشركة أن جميع الأسعار شاملة الضريبة، مع إمكانية الحصول على خصم 10% عند شراء أكثر من طن من المنتجات.

معارض "أهلًا بالعيد" لتوفير مستلزمات المواطنين

وفي إطار استعداداتها لعيد الفطر، أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إطلاق معارض "أهلًا بالعيد" خلال الأيام المقبلة، والتي ستتضمن كعك العيد ومستلزمات الاحتفال بالعيد بتخفيضات تصل إلى 30%.

وأشار الدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة، إلى أن المعارض ستقام خلال الفترة من 15 إلى 20 مارس 2025.

وأوضح أن المعرض الأول سيتم افتتاحه في منطقة السواح بالأميرية على مساحة 1000 متر مربع، بينما سيقام المعرض الثاني في منطقة السبتية بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة، حيث يُعرض حاليًا في ذات الموقع معرض "أهلًا رمضان".

وأكد الدكتور ناجي أن 1060 منفذًا استهلاكيًا تابعًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية سيشارك في طرح كعك العيد والسلع الأساسية بأسعار مخفضة، ما يضمن وصول التخفيضات إلى أكبر عدد من المواطنين.

التعاون بين القابضة للصناعات الغذائية والغرف التجارية

كما لفت الدكتور علاء ناجي إلى التعاون الوثيق بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية واتحاد الغرف التجارية المصرية، خاصة غرفة القاهرة التجارية، في تنظيم المعارض السلعية التي تساهم في توفير السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مناسبة. وتهدف هذه المعارض إلى مواجهة ارتفاع الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين مع ضمان جودة المنتجات المعروضة.

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