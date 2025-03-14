القومي للمرأة بسوهاج: تجهيز 3220 وجبة إفطار خلال شهر رمضان

قالت الدكتورة سحر وهبي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة سوهاج إن سيدات قاموا بتجهيز 3220 وجبة إفطار يوميا خلال شهر رمضان لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بعدد من القرى بسوهاج أي بواقع كل اليوم 230 وجبة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا.

بينما تواصل فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة سوهاج، برئاسة الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة سوهاج اليوم الجمعة لليوم الرابع عشر على التوالي مبادرة " مطبخ المصرية.. بإيد بناتها" يعد 230 وجبة افطار صائم بقرية أولاد هارون مركز المنشأة، التابعة لقرى حياة كريمة بالمحافظة.

وأضافت سحر فى تصريحاتها خاصة أن السيدات يقومون يوميا بتجهيز 230 وجبة إفطار صائم وتوزعها على الأسر الأكثر احتياجا بعدد من القرى سوهاج ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى ينفذه المجلس بالتعاون مع وزارة الأوقاف، ومؤسسة حياة كريمة، فى جميع محافظات الجمهورية.

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