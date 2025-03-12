ليلة رمضانية بإدارة شباب ميت غمر بالدقهلية تحت عنوان "رمضان شهر الانتصارات"

نظمت إدارة شباب ميت غمر في محافظة الدقهلية ليلة رمضانية بعنوان "رمضان شهر الانتصارات" بمركز التنمية الشبابية بميت غمر بمشاركة طلائع الشعب الفنية التابعة للإدارة العامة لتنمية النشء وذلك بناء على تعليمات وزارة الشباب والرياضة من خلال "الإدارة المركزية لتنمية النشء" تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ليلة رمضانية بإدارة شباب ميت غمر تحت عنوان: "رمضان شهر الانتصارات"

تضمنت الأمسية الفنية عددًا من أشعار بعض الشعراء في فضل شهر رمضان وكونه شهر الانتصارات من بداية هدم الأصنام بالكعبة والفتوحات الإسلامية التي تمت في رمضان ابتداءً من غزوة بدر الكبرى وعين جالوت وفتح الأندلس حتى انتصار الشعب المصري في العاشر من رمضان، والأمسية تجمع بين الإلقاء الشعري والابتهالات، ومختارات غنائية تمثل وتكمل الموقف الدرامي مثلًا قدوم حتى تكتمل الصورة لدى المشاهد.

معرضًا للفنون التشكيلية للمنتجات الرمضانية

كما تضمنت الليلة أيضًا معرضًا للفنون التشكيلية للمنتجات الرمضانية ومجموعة من الأشغال الفنية ورسومات للطلائع حول موضوعين: الأول رمضان يجمعنا، والثاني نصر العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، وقد قام على تنظيم الأمسية محمود أبو الغيط مدرب شعبة المسرح، وأنور الحاكمي مدرب شعبة الكورال، ومنى زاهر مدربة شعبة الفن التشكيلي، وبحضور إيمان حامد رئيس قسم تنمية النشء بإدارة شباب ميت غمر.

يأتي التنفيذ تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وجيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وهالة عثمان مدير الإدارة العامة للبرامج والأنشطة، وتحت إشراف محمد سعد مدير الإدارة العامة لتنمية النشء، وأحمد هشام مدير إدارة شباب ميت غمر، ونها البدوي متابع الشعب الفنية بالمديرية، وإيمان حامد رئيس قسم تنمية النشء بإدارة شباب ميت غمر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.