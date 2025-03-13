الخميس 13 مارس 2025
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دين ودنيا

علي جمعة: "البنت اللي مش راضية تتحجب كأنها سمحت للآخرين أن ينظروا إليها"

الدكتور علي جمعة،
الدكتور علي جمعة، فيتو

استعرض الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، قضية زينة المرأة.

زنا النظر

وسأل شاب: "العين تزني وزناها النظر"، حديث سمعتُهُ عن الرسول، صلى الله عليه وسلم، فهل أنا عندما أمشي في الطريق إذا نظرت لامرأة غير محتشمة، أو متبرجة، أكون زانيا إذا نظرت لها؟

وأجاب الشيخ: لا، المرأة يجب عليها ستر ما دون الوجه والكفين، سألوا الإمام جعفر الصادق، عندما دخل فيما وراء النهر، في هذه البلد كانت النساء غير محجبات.. نعمل إيه؟! 

أبص كدة ألاقي واحدة مش محجبة، وانت بتقول لي غض البصر.. أبص الناحية التانية ألاقي واحدة تانية، طيب وبعدين؟! أغمض عيني وللا أعمل إيه؟!

التلصص حرام

فقال الإمام جعفر: سقطت حرمة النظر إليهن، لأنهم اللي كشفوا، وده يعطينا حتة في حجاب المرأة أن ربنا يخللي البنت اللي مش راضية تتحجب كأنها سمحت للآخرين أن ينظروا إليها، لكن اللي بتقوله اللي بيتلصص النظر، واحدة محجبة وبيبحث وراها علشان عايز يشوفها.. عنده شهوة المعرفة، فكل محجب محجوب يبقى مرغوب في معرفته.. دي اسمها "شهوة المعرفة".

الحالة اللي بتسأل عنها فيها عفو ومسامحة، لأن الغلط مش غلطك.
ابن القيم بيقول: لما تبص ما تفكرش، لأني ممكن أبص، وبعدين أفكر، وبعد التفكير التدبير، وبعده السلوك.. طيب ما نقطعها من الأول.. يبقى نبص عادي خالص، مش تستبيح المسألة.. كأن الأمر عادي، طبيعة الأشياء كدة، وأمتنع عن الخطوة التانية.. وهي قضية التفكر، ثم قضية التدبر، ثم السلوك.. اللي أمرني به الشرع عملته، أما محض النظر فما دام شاعت المسألة يبقى سقط الأمر.

النفسُ أمَّارة بالسوء

وتساءل الشاب ثانية: بس أنا أحيانا النفس أمارة بالسوء، فمن غير قصد لما بابص باحجب وجهي، لكن الفكرة في دماغي!

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ورد جمعة بسرعة: من هنا قالوا ما توديش وشك عمدا، وبعدين نفسك تحدثك.. هو عايزك تتعود على أنك بالمصري "تطنش".. لا تلتفت إلى هذا الحال، فلا تنشغل ولا تشغل نفسك به.

وعلى كل حال لسة ما اتعودتش، ولسة ما بقاش الأمر مستقر في وجداني، واتعودت أن أغض البصر، وبناء عليه تحدثني نفسي، يبقى لسانك لا يزال رطبا بذكر الله.. أستغفر الله فتمحى كل الذنوب.. إلى أن تعود نفسك على ما دلنا عليه الأئمة الكرام في هذا الباب من التربية التي ذكرناها.
 

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علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف برنامج نور الدين والدنيا قضية زينة المرأة الإمام جعفر الصادق ابن القيم الرسول صلي الله عليه وسلم الأزهر الشريف الدكتور على جمعة برنامج نور الدين هيئة كبار العلماء بالأزهر هيئة كبار العلماء زينة المرأة مفتي الجمهورية الاسبق

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