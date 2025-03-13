علي جمعة: لبس الرجل للحلق في الأذن "علامة للشذوذ" (فيديو)

استعرض الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، قضية زينة المرأة.

الحلق في أذن الرجل

وتساءل طالب: فيه مطربين رجال بيلبسوا حلقان في ودنهم، هل هذا يعتبر من زينة الرجال؟.



فأجابه الدكتور علي جمعة: هذا ليس من زينة الرجال، والعرف جارٍ على هذا، حتى أصبح في أوروبا وأمريكا علامة للشذوذ.. وليس فقط تشبها بالمرأة. ولذلك ممنوع أن يفعل هذا، سواء كان مطربا أو غيره.. أي شخص يفعل هذا يكون قد خرج عن الجادة.



زنا النظر

وسأل شاب: "العين تزني وزناها النظر"، حديث سمعتُهُ عن الرسول، صلى الله عليه وسلم، فهل أنا عندما أمشي في الطريق إذا نظرت لامرأة غير محتشمة، أو متبرجة، أكون زانيا إذا نظرت لها؟.

وأجاب الشيخ: لا، المرأة يجب عليها ستر ما دون الوجه والكفين، سألوا الإمام جعفر الصادق، عندما دخل فيما وراء النهر، في هذه البلد كانت النساء غير محجبات.. نعمل إيه؟!

أبص كدة ألاقي واحدة مكش محجبة، وانت بتقول لي غض البصر.. أبص الناحية التانية ألاقي واحدة تانية، طيب وبعدين؟! أغمض عيني وللا أعمل إيه؟!

التلصص حرام

وأضاف الشيخ علي جمعة: فقال الإمام جعفر: سقطت حرمة النظر إليهن، لأنهم اللي كشفوا، وده يعطينا حتة في حجاب المرأة أن ربنا يخللي البنت اللي مش راضية تتحجب كأنها سمحت للآخرين أن ينظروا إليها، لكن اللي بتقوله اللي بيتلصص النظر، واحدة محجبة وبيبحث وراها علشان عايز يشوفها.. عنده شهوة المعرفة، فكل محجب محجوب يبقى مرغوب في معرفته.. دي اسمها "شهوة المعرفة".

الحالة اللي بتسأل عنها فيها عفو ومسامحة، لأن الغلط مش غلطك.

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