لذة خادعة ومخاطر صحية متراكمة، تحذيرات طبية من الأطعمة المقلية

تتربع الأطعمة المقلية على عرش الأطباق المفضلة لدى الكثيرين، فهي تضفي على المائدة مذاقًا لا يقاوم وقوامًا مقرمشًا يثير الشهية. ولكن، هل فكرنا يومًا في الثمن الصحي الذي ندفعه مقابل هذه اللذة؟.

تتنوع الأطعمة المقلية لتشمل مجموعة واسعة من الأطباق، من المقبلات الخفيفة مثل البطاطس المقلية وحلقات البصل، إلى الوجبات الرئيسية الدسمة مثل الدجاج المقلي والأسماك المقلية، وصولًا إلى الحلويات الشهية مثل الدونات والكعك المقلي، وهذا التنوع الكبير، إلى جانب النكهة المميزة والقوام المقرمش، يجعل الأطعمة المقلية خيارًا شائعًا في المطاعم والمنازل والمناسبات الاجتماعية

ما هو غير الصحي في الأطعمة المقلية؟

على الرغم من أنها قد تكون لذيذة، إلا أنها أيضًا:

غنية بالسعرات الحرارية

غنية أحيانًا بالدهون المتحولة

تسبب الالتهاب والإجهاد التأكسدي في الجسم

تؤثر سلبًا على صحة الأمعاء

تزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل السمنة وأمراض القلب

وهذه مجرد لمحة سريعة، ويتحدث أخصائي التغذية ديفون بيرت، الحاصل على ماجستير العلوم الصحية والبكالوريوس في العلوم، مع موقع “Cleveland Clinic” الطبي، في هذه المخاطر الصحية وغيرها من مخاطر الأطعمة المقلية.

غنية بالسعرات الحرارية

يؤثر القلي على الأطعمة التي قد تكون صحية بإضافة سعرات حرارية إضافية، فالدهون أعلى بمرتين من الكربوهيدرات والبروتينات في السعرات الحرارية، لذا فإن الأطعمة المقلية في الزيت (وهو دهون) تحتوي على سعرات حرارية أعلى.

بعبارة أخرى، عندما يُقلى الطعام، فإنه يمتص بعض الزيت، مما يضيف الدهون ويصبح محتواه من السعرات الحرارية أعلى بكثير مما كان عليه بدونه.

فإذا استخدمنا أعواد الكوسا كمثال، قطعة الكوسا العادية - الأصلية، المزروعة في الحديقة - تحتوي على 30 سعرة حرارية فقط. لكن قطع الكوسا المقلية التي قد تطلبها في المطعم تتراوح سعراتها الحرارية بين 200 و300 سعرة حرارية لكل طلب... وهذا لا يشمل أي صلصة تغمسها فيها وأي مشروب تشربه معها.

مليئة بالدهون المتحولة

الأطعمة المقلية مصدر للدهون المتحولة، وهو نوع من الدهون معروف بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب. فهي ترفع مستوى الكوليسترول الضار (LDL) وتُخفض مستوى الكوليسترول الجيد (HDL).

توجد الدهون المتحولة بشكل طبيعي بكميات قليلة في بعض الأطعمة، مثل الحليب واللحوم. ولكنها تُصنع أيضًا أثناء عملية تصنيع الطعام. تتكون الدهون المتحولة عند إضافة الهيدروجين إلى الزيت النباتي لجعله أكثر صلابة ("مهدرج جزئيًا").

هذا الزيت المهدرج جزئيًا موجود في السمن النباتي، ويُستخدم في الأطعمة المخبوزة والمقلية تجاريًا، مثل البطاطس المقلية، والدونات، والسمن النباتي الصلب، والوجبات الخفيفة. كما يُستخدم الزيت المهدرج جزئيًا في قطاع المطاعم.

قال بيرت: "استخدام هذا النوع من الزيت في مقالي المطاعم يسمح باستخدام نفس الزيت مرارًا وتكرارًا على مدار اليوم، لذا فهو أسرع وأرخص، ولكنه بالتأكيد ليس جيدًا للانسان"

نوع آخر من الدهون يمكن أن يسبب مشاكل صحية هو الدهون المشبعة، والتي تكون صلبة في درجة حرارة الغرفة. دهون اللحوم الحمراء، وزيت جوز الهند، كلها مصادر للدهون المشبعة.

وحذر بيرت قائلًا: "الدهون المشبعة أقل ضررًا من الدهون المتحولة، لكنها لا تزال ترفع الكوليسترول". تتضارب الأبحاث الحالية حول ما إذا كانت الدهون المشبعة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، لكن الدراسات تُظهر أن استبدال الدهون المشبعة بدهون صحية (غير مشبعة) أو كربوهيدرات غنية بالألياف يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تساهم في السمنة وزيادة الوزن

أكد بيرت أن لأطعمة عالية السعرات الحرارية قد تُصعّب الحفاظ على وزن صحي، وقد تؤدي إلى السمنة، وهي عامل خطر على الصحة، والأطعمة المقلية ليست غنية بالسعرات الحرارية فحسب، بل غالبًا ما تكون مليئة بالصوديوم (الملح)، وكل ذلك قد يُسهم في زيادة الوزن - خاصةً إذا كنت تتناولها بانتظام.

كما ثبت أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون يؤدي إلى مقاومة الأنسولين، وهي عامل خطر للسمنة ومرض السكري من النوع الثاني.

تُسبب الإجهاد التأكسدي

تُعتبر الأطعمة المقلية "مُعززة للأكسدة"، مما يعني أنها تُسبب الإجهاد التأكسدي في الجسم، فعند درجات الحرارة المرتفعة، تمر الدهون والزيوت بعملية تُسمى الأكسدة، والتي تُنتج جذورًا حرة - وهي ذرات غير مستقرة قد تُلحق الضرر بالصحة.

وضح بيرت أنه يمكن أن يُلحق الإجهاد التأكسدي الضرر بالخلايا ويُصعّب على الجهاز المناعي مُقاومة الأمراض والعدوى". كما أنه يرتبط بتطور حالات مثل السرطان وأمراض القلب.

يؤثر سلبًا على صحة الأمعاء

الدهون والزيوت المُستخدمة في طهي الأطعمة المقلية يصعب على أجسامنا هضمها، مما قد يسبب مشاكل هضمية مثل الغازات وآلام المعدة والإسهال. وهذا على المدى القصير فقط.

وحذر بيرت قائلًا: "يمكن أن تعزز الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون نمو البكتيريا الضارة في الأمعاء. كما يمكن أن تسبب نقصًا في البكتيريا "النافعة" ونقصًا في التنوع الميكروبي - مما يعني عدم وجود تنوع كافٍ من البكتيريا النافعة."

تؤدي إلى الالتهاب

يمكن للأطعمة التي نتناولها (أو نتجنبها) أن تلعب دورًا كبيرًا في الالتهاب بالجسم، بعض الأطعمة (مثل الأطعمة الكاملة مثل الفواكه والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون) تحارب الالتهاب وتمنعه. بينما يمكن لأطعمة أخرى، مثل الأطعمة فائقة المعالجة والأطعمة المقلية، أن تساهم في حدوثه.

فقال بيرت: "يمكن للأطعمة المقلية أن تُحفّز الجهاز المناعي على إطلاق بروتينات السيتوكينات المُحفّزة للالتهابات، والتي تُحفّز استجابة مناعية. ويؤدي الإفراط في تناولها إلى التهاب زائد".

تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب

بناءً على نوع الدهون المُستخدمة في القلي، يُمكن أن تُؤدي الأطعمة المقلية إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

وتُشير الدراسات إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون المُشبعة يُمكن أن ترفع مستوى الكوليسترول الضار (LDL) وتُخفّض مستوى الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. ويشمل ذلك حالات مثل:

النوبة القلبية

مرض الشريان التاجي

السكتة الدماغية

وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا أكبر كمية من الأطعمة المقلية أسبوعيًا كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 28% مُقارنةً بمن تناولوا أقل كمية.

قد تُسبب ارتجاع المريء

تعد الدهون مُحفِّز شائع للارتجاع، أو ما نُشير إليه عادةً بحرقة المعدة، ويحدث الارتجاع عندما يعود حمض المعدة الناتج عن هضم الطعام إلى المريء.

قد يكون هذا مُزعجًا، بل ومؤلمًا. قد يُسبِّب التجشؤ أو طعمًا لاذعًا في الفم. كما أن الاستلقاء يُفاقم الارتجاع، لذا قد تكون أكثر عُرضةً للإصابة به إذا تناولتَ طعامًا مقليًا قبل النوم بوقتٍ قصير (أو إذا طلبتَ طعامًا سريعًا ثم لجأتَ إلى الأريكة لمشاهدة فيلم).

هل هناك أي بدائل صحية للقلي؟

ليس بالضرورة أن تتجنب الأطعمة المقلية تمامًا أو إلى الأبد. لكن اختيار الأطعمة التي تتناولها بعناية وعدد مرات تناولها سيساعد في تقليل آثارها.

تجنب الأطعمة المقلية. جميع الأطعمة المقلية لها آثار صحية سلبية محتملة، وإن لم تكن بنفس الدرجة. فقال بيرت: "كلما غمر الطعام في الزيت أكثر، زادت كمية الدهون التي يمتصها، لذا يؤدي القلي العميق إلى استهلاك المزيد من الدهون والسعرات الحرارية". كما يُطهى القلي العميق على درجات حرارة أعلى، مما ينتج عنه مواد مسببة للسرطان تُسمى المواد المسرطنة.

استخدم القلي في المقلاة باعتدال، القلي في المقلاة هو طريقة طهي تُطهى على درجات حرارة أقل من القلي العميق، وعادةً ما يستخدم كمية أقل من الزيت. على الرغم من أنها أكثر صحة من القلي العميق، إلا أنها ليست بنفس صحة طرق الطهي مثل القلي الهوائي أو الخبز. واقترح بيرت: "إذا كنت تقلي في مقلاة، فحاول استخدام زيت الزيتون لدرجات حرارة منخفضة أو زيت الأفوكادو لدرجات حرارة أعلى". "هذه الدهون لا تزال عالية السعرات الحرارية، لكنها دهون صحية للقلب".

القلي الهوائي، بالنسبة لاحتياجاتك من البطاطس المقلية وأجنحة الدجاج، يُعد القلي الهوائي الطريقة الأكثر صحة. هذه الأدوات العملية "تقلي" الطعام عن طريق تدوير الهواء الساخن واستخدام زيت أقل بكثير، مما يعني سعرات حرارية ودهونًا أقل بكثير.

احذر من أي أطعمة لم تقلها بنفسك، حذر بيرت: "في مجال خدمات الطعام، عادةً ما تكون الزيوت المستخدمة أرخص وأكثر تشبعًا وأقل صحة".

بالطبع، هناك العديد من طرق الطهي الأخرى أيضًا. بالإضافة إلى إضافة القلي الهوائي، يُفضّل الالتزام بتقنيات مثل التحميص، والشوي، والخبز، والقلي السريع، والتي عادةً ما تستخدم دهونًا أقل. والانتباه للمكونات، حافظ على صحة قلبك باستبدال زيت الزيتون بالزبدة، واستخدم الأعشاب بدلًا من الملح.

الأطعمة المقلية والدهون الأخرى

الأطعمة المقلية غنية بالسعرات الحرارية والدهون المشبعة والدهون المتحولة. الدهون، مما يجعلها خطرة على الصحة العامة. لكن من المهم أن تذكر أن ليس كل الدهون ضارة. في الواقع، النظام الغذائي يحتاج إلى بعض الدهون.

الدهون غير المشبعة مفيدة للكوليسترول وصحة القلب. الدهون الصحية للقلب هي عادةً تلك المرتبطة بالنظام الغذائي المتوسطي، وتشمل:

الأفوكادو وزيت الأفوكادو

المكسرات

البذور

زيت الزيتون

أحماض أوميغا 3 الدهنية، الموجودة بشكل رئيسي في الأسماك الدهنية (مثل السلمون والتروت والماكريل).

مع ذلك، حتى الدهون الصحية غنية بالسعرات الحرارية، لذا انتبه لكمية ما تتناوله، خاصةً إذا كان الشخص يحافظ على وزنه.

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