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ثقافة وفنون

جولة بمعرض فيصل للكتاب بدورته الـ 13 (صور)

معرض فيصل للكتاب،
معرض فيصل للكتاب، فيتو

افتتح، مساء أمس الخميس الموافق 13 مارس، الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة معرض فيصل الكتاب بدورته الـ 13، وذلك بحضور الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وحرصت عدسة “فيتو” على الذهاب بجولة داخل معرض فيصل للكتاب بدورته الـ 13، للتعرف على دور النشر المصرية المشاركة، وقطاعات وزارة الثقافة، والمؤسسات المختلفة، بالإضافة لسور الأزبكية.

جولة بمعرض فيصل للكتاب

فشارك كل من صندوق التنمية الثقافية والمركز القومي للترجمة في معرض فيصل للكتاب، حيث قدم مجموعة من الإصدارات المتميزة في مختلف المجالات الثقافية والفنية، بالإضافة إلى أنشطة تفاعلية وورش فنية للأطفال، تتيح لهم فرصة التعبير عن إبداعاتهم والتعرف على الفنون التراثية بأسلوب مبتكر.

كما قدمت مختلف قطاعات وزارة الثقافة عروض حصرية بخصومات تصل إلى 50% على جميع الكتب المعروضة.

كما شارك المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالمعرض، وقدم عروض الخصومات على إصداراته ومطبوعاته المتميزة، فقدم خصم 20 ٪ على الموسوعات والمنتخبات، و25 % على جميع مطبوعات وإصدارات المجلس، و50 % على الإصدارات الإلكترونية.

كما قدمت هيئة قصور الثقافة، مجموعة من العروض ضمن برنامجها الفني، بإشراف الإدارة المركزية للشؤون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وافتتحت المعرض بعرض فني لفرقة النيل للآلات الشعبية، بالإضافة لمجموعة كبيرة من الورش الفنية المتنوعة للأطفال ضمن النشاط المخصص لهم في المعرض من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث.

معرض فيصل للكتاب

من المقرر أن يستمر المعرض في الفترة من 13 مارس الجاري، الموافق 13 رمضان حتى 22 مارس الموافق 22 رمضان، بأرض فيصل التابعة للهيئة، في محطة الطالبية، وذلك بالتعاون مع محافظة الجيزة.

ويعد معرض فيصل الرمضاني للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، فعالية ثقافية سنوية بارزة تُقام خلال شهر رمضان المبارك، ومن المقرر أن تُقام الفعاليات في الفترة من يوميًا من الساعة الثامنة مساءً حتى الثانية عشرة منتصف الليل.

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معرض فيصل الكتاب معرض فيصل الكتاب بدورته الـ 13 الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة جولة داخل معرض فيصل للكتاب صندوق التنمية الثقافية المركز القومي للترجمة وزارة الثقافة قطاعات وزارة الثقافة

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