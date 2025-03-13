تفاصيل مشاركة الأوقاف في معرض فيصل الرمضاني للكتاب فى دورته الثالثة عشرة

أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ عن مشاركته في معرض فيصل الرمضاني للكتاب بدءًا من يوم ١٣ رمضان ١٤٤٦هـ، الموافق ١٣ من مارس ٢٠٢٥م، وحتى ٢٢ من رمضان

معرض الهيئة المصرية العامة للكتاب بفيصل



وذلك بأرض الهيئة المصرية العامة للكتاب بفيصل، مقدّمًا أفضل العروض والخصومات على إصداراته ومطبوعاته المتميزة.



خصم ٢٠ ٪ على الموسوعات والمنتخبات.

خصم ٢٥ % على جميع مطبوعات وإصدارات المجلس.

خصم ٥٠ % على الإصدارات الإلكترونية.



يأتي ذلك من منطلق حرص المجلس على نشر المعرفة وتعزيز الوعي الديني والثقافي بأسعارٍ تنافسية، مما يتيح الفرصة أمام الجميع للاستفادة من إصداراته الثرية.

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