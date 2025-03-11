القومي للترجمة يشارك في معرض فيصل للكتاب بخصم 50%

يشارك المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي في الدورة 13 من معرض فيصل للكتاب والذي ينظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب سنويا.

موعد افتتاح معرض فيصل للكتاب

تنطلق فعاليات الدورة 13 من معرض فيصل الرمضاني، خلال الفترة من 13 مارس وحتى 22 مارس 2025 يوميًا، ويفتح المعرض أبوابه للجمهور يوميا من الساعة الثامنة مساء وحتى الثانية عشرة منتصف الليل.

إصدارات القومى للترجمة فى معرض فيصل



يقدم المركز القومى للترجمة خلال معرض فيصل للكتاب مجموعة كبيرة من الإصدارات المتنوعة في جميع المجالات بخصم ٥٠%.

تحتوي القائمة على أكثر من ١٠٠ عنوان ونذكر منها: "قصور مصر المنسية" ترجمة نانيس حسن عبد الوهاب، "مياه افتراضية" ترجمة رجب سعد السيد، "الدوي الإعلامي" ترجمة محمود خيال ومحمود عطية، "العقل المنظم" ترجمة أحمد الشيمي، "اللعب والمهارات الاجتماعية" ترجمة هبة محمود أبو النيل وسحر حسن إبراهيم، "دريدا الشاب والفلسفة الفرنسية" ترجمة سحر توفيق، "الفولكلور المصري" ترجمة محمود الجوهري، "عالم مرتضى الزبيدي" ترجمة محمد صبري الدالي، "التنين الأبيض وشخصيات منسيّة أخرى" ترجمة أحمد عويضة، "كان ياما كان في القدس" تأليف سحر حموده وترجمة هند فتيانى، "أنت والكون" ترجمة وسيم عبد الحليم، "تاريخ الشرق الأوسط الحديث" ترجمة بدر الرفاعي.

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ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.