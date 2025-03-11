الثلاثاء 11 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

القومي للترجمة يشارك في معرض فيصل للكتاب بخصم 50%

كرمة سامى رئيس المركز
كرمة سامى رئيس المركز القومى للترجمة

 يشارك المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي في الدورة 13 من معرض فيصل للكتاب والذي ينظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب سنويا. 

موعد افتتاح معرض فيصل للكتاب

تنطلق فعاليات الدورة 13 من معرض فيصل الرمضاني، خلال الفترة   من 13 مارس وحتى 22 مارس 2025 يوميًا، ويفتح المعرض أبوابه للجمهور يوميا من الساعة الثامنة مساء وحتى الثانية عشرة منتصف الليل.

إصدارات القومى للترجمة فى معرض فيصل


يقدم المركز القومى للترجمة خلال معرض فيصل للكتاب مجموعة كبيرة من الإصدارات المتنوعة في جميع المجالات بخصم ٥٠%. 
تحتوي القائمة على أكثر من ١٠٠ عنوان ونذكر منها: "قصور مصر المنسية" ترجمة نانيس حسن عبد الوهاب، "مياه افتراضية" ترجمة رجب سعد السيد، "الدوي الإعلامي" ترجمة محمود خيال ومحمود عطية، "العقل المنظم" ترجمة أحمد الشيمي، "اللعب والمهارات الاجتماعية" ترجمة هبة محمود أبو النيل وسحر حسن إبراهيم، "دريدا الشاب والفلسفة الفرنسية" ترجمة سحر توفيق، "الفولكلور المصري" ترجمة محمود الجوهري، "عالم مرتضى الزبيدي" ترجمة محمد صبري الدالي، "التنين الأبيض وشخصيات منسيّة أخرى" ترجمة أحمد عويضة، "كان ياما كان في القدس" تأليف سحر حموده وترجمة هند فتيانى، "أنت والكون" ترجمة وسيم عبد الحليم، "تاريخ الشرق الأوسط الحديث" ترجمة بدر الرفاعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المركز القومي للترجمة معرض فيصل للكتاب معرض فيصل الرمضاني للكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب إصدارات القومي للترجمة

الأكثر قراءة

أول تعليق من رابطة الأندية بعد بيان الأهلي بشأن أزمة القمة 130

أول قرار لرابطة الأندية بعد بيان انسحاب الأهلي من مباراة القمة

نادي إشبيلية الإسباني يسخر من تهديد الأهلي بعدم خوض مباراة القمة

حقيقة تواصل اتحاد الكرة مع الحكم الليبي معتز الشلماني لإدارة القمة

12 رسالة قوية من السيسي للمصريين

الأهلي يعلن رسميًّا موقفه من خوض مباراة القمة 130

تمسك الأهلي بتأجيل المباراة يشعل الغضب، الزمالكاوية: نرفض وهنحضر في الميعاد، والأهلاوية يلومون الإدارة

حقيقة إلغاء معسكر الأهلي ومغادره اللاعبين إلى منازلهم

منوعات

المزيد

ميجان ماركل ترد على ادعاءات التنمر بحق طاقم عملها

لحظة هدم وإزالة الشموع الحجرية الضخمة من داخل المسجد الأموي (فيديو)

14 مدينة هندية ضمن الأكثر تلوثًا في العالم

وفاة المغني الكوري ويسونج عن عمر يناهز 43 عامًا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 11-3-2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء؟

المزيد

انفوجراف

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام الجديد (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تلاوة خاشعة للقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض من سورة الأعراف (فيديو)

معجزات الرسول، الجمل يبكي ويشكو إليه

هل يبطل الصيام إذا لم يشعر الصائم بلذَّة العبادة؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية