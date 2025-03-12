الأربعاء 12 مارس 2025
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ثقافة وفنون

هيئة الكتاب تستعد لافتتاح معرض فيصل الرمضاني الـ 13

معرض فيصل للكتاب،
معرض فيصل للكتاب، فيتو

تستعد وزارة الثقافة من خلال الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، لافتتاح الدورة الـ١٣ من معرض فيصل الثالث عشر للكتاب، المقرر افتتاحه في التاسعة ونصف مساء غدا الخميس، ويستمر في الفترة من 13 وحتى 22 رمضان، بأرض فيصل التابعة للهيئة، في محطة الطالبية، وذلك بالتعاون مع محافظة الجيزة.

تفاصيل معرض فيصل للكتاب 

ويشارك في الدورة الحالية للمعرض مجموعة من دور النشر المصرية، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة، والمؤسسات المختلقة، وسور الأزبكية.
وتشارك هيئة الكتاب في بمجموعة كبيرة من العناوين والإصدارات المختلفة في كافة فروع المعرفة، ويرافق المعرض برنامجا ثقافيا وفنيا، يقام على هامشه طوال أيامه، عقب الافطار حتى الثانية عشر منتصف الليل.

معرض فيصل الرمضاني للكتاب

ويعد معرض فيصل الرمضاني للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، فعالية ثقافية سنوية بارزة تُقام خلال شهر رمضان المبارك، ومن المقرر أن تُقام الفعاليات في الفترة من  يوميًا من الساعة الثامنة مساءً حتى الثانية عشرة منتصف الليل. 
يساهم المعرض في تعزيز الثقافة ونشر المعرفة، ويوفر منصة للتواصل بين الكتاب والقراء، مما يعزز الوعي الثقافي ويشجع على القراءة.

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معرض فيصل الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين محافظة الجيزة معرض فيصل للكتاب معرض فيصل الرمضاني للكتاب

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