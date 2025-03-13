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ثقافة وفنون

وزير الثقافة يفتتح معرض فيصل للكتاب بدورته الـ 13 (فيديو وصور)

وزير الثقافة يفتتح
وزير الثقافة يفتتح معرض فيصل للكتاب بدورته الـ ١٣، فيتو

افتتح وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو معرض فيصل للكتاب بدورته الثالثة عشر، منذ قليل بحضور أحمد بهاء الدين رئيس هيئة معرض الكتاب، وعادل النجار محافظ الجيزة.

وزير الثقافة يفتتح معرض فيصل للكتاب بدورته الـ ١٣، فيتو
وزير الثقافة يفتتح معرض فيصل للكتاب بدورته الـ ١٣، فيتو
وزير الثقافة يفتتح معرض فيصل للكتاب بدورته الـ ١٣، فيتو
وزير الثقافة يفتتح معرض فيصل للكتاب بدورته الـ ١٣، فيتو
وزير الثقافة يفتتح معرض فيصل للكتاب بدورته الـ ١٣، فيتو
وزير الثقافة يفتتح معرض فيصل للكتاب بدورته الـ ١٣، فيتو

معرض فيصل للكتاب

من المقرر أن يستمر المعرض في الفترة من 13 مارس الجاري، الموافق 13 رمضان حتى 22 مارس الموافق 22 رمضان، بأرض فيصل التابعة للهيئة، في محطة الطالبية، وذلك بالتعاون مع محافظة الجيزة.

ويشارك في الدورة الحالية للمعرض مجموعة من دور النشر المصرية، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة، والمؤسسات المختلفة، وسور الأزبكية.

وتشارك هيئة الكتاب في بمجموعة كبيرة من العناوين والإصدارات المختلفة في كافة فروع المعرفة، ويرافق المعرض برنامجا ثقافيا وفنيا، يقام على هامشه طوال أيامه، عقب الإفطار حتى الثانية عشر منتصف الليل.

ويعد معرض فيصل الرمضاني للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، فعالية ثقافية سنوية بارزة تُقام خلال شهر رمضان المبارك، ومن المقرر أن تُقام الفعاليات في الفترة من يوميًا من الساعة الثامنة مساءً حتى الثانية عشرة منتصف الليل.

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معرض الكتاب وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة

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